10 варіантів корисних і смачних сніданків, які не треба готувати: список від нутриціолога

10 сніданків, які не треба готувати

"Ці сніданки повноцінні, без яєць і їх не треба готувати. Просто скласти на тарілку, але щоб було, що покласти, треба подбати про закупки заздалегідь. Подумайте, які у вас є овочі свіжі, які приготовлені (кабачкова ікра), яка риба солона/сардина в олії екстра вьорджин, хумус, яка зелень, який якісний сир з незбираного молока, які горіхи та насіння, які хлібці чи гарний хліб. Думайте великими групами продуктів та різноманіттям", - радить нутриціолог.

Вона називає 10 варіантів найкращих сніданків, які корисні та смачні, й не потребують приготування.

Перший варіант - сардина в олії, лляні хлібці, оливки, хумус, рукола.

Другий варіант - йогурт (соєвий чи кокосовий), 4 види насіння (конопляне, мигдаль, кокос, какао), ягоди.

Третій варіант - солоний оселедець, масло, хлібець-пінопласт с дикого рису, корінь петрушки, огірок, печені овочі, чері.

Четвертий варіант - томат, м’який сир, орегано, оливкова олія.

П'ятий варіант - томат, печінка тріски, насіння, зелень.

Шостий варіант - мелений льон та рослинне молоко (не зернове), ягоди та фрукт.

Сьомий варіант - оливки, квашені овочі, свіжі овочі, зелень, хлібець з горіхів/овочів чи тост, малосольна риба.

Восьмий варіант - овочі та хумус (тут збитий с печеним баклажаном, можна с зеленню чи буряком).

Дев'ятий варіант - лляні хлібці, овочі свіжі та квашені, оливки чи можна насіння гарбуза та знов рибка чи морепродукти у нерафінованій олії.

Десятий варіант - ті ж інгредієнти, що й у дев'ятому варіанті, тільки з авокадо.

Корисні варіанти сніданків, які не треба готувати (усі фото: t.me/anagoloborodko)