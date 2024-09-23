10 унікальних фобій, які вас відверто вразять: жахливі пупки та страх борід

Арахібутирофобія - страх арахісової пасти, що прилипає до піднебіння

Люди з цією фобією панічно бояться, що арахісова паста може прилипнути до їхнього піднебіння.

Для більшості це просто невелика неприємність, але для тих, хто страждає на арахібутирофобію, така ситуація може спричинити справжній жах і навіть викликати почуття паніки. Щоб уникнути цього, їм доводиться обходити стороною будь-які продукти з арахісом.

Омфалофобія - страх пупків

Уявіть собі, що ви боїтеся не павуків або висоти, а... пупків! Люди з омфалофобією відчувають страх при думці про те, щоб доторкнутися до пупка, навіть свого.

Такий страх може стати серйозною проблемою під час купального сезону або коли хтось необачно оголює живіт.

Погонофобія - страх борід

Цей страх може загострюватися під час місяця Movember, коли чоловіки відрощують бороди для благодійної акції.

Люди з погонофобією відчувають сильний дискомфорт або навіть паніку побачивши людей із бородами. Це робить відвідування барбершопів або зустрічі з друзями з бородами досить стресовими.

Людину з погонофобією така борода може налякати до нестями (фото: Freepik.com)

Гіпопотомонстросескіпедалофобія - страх довгих слів

Найсмішніше в цій фобії - це те, що її власна назва є дуже довгим словом, яке вже само по собі може лякати.

Люди з цією фобією бояться або відчувають тривогу при вигляді довгих слів у тексті. Вони часто уникають читання складних текстів або наукової літератури, щоб не зіткнутися з таким викликом.

Каліфобія - страх краси

Зазвичай люди прагнуть оточувати себе красивими речами та людьми, але не ті, хто страждає на каліфобію. Для них будь-яка форма краси, від витворів мистецтва до красивих людей, може викликати тривогу та неприємні відчуття.

Вони навіть можуть уникати прогулянок у парках або відвідування музеїв, щоб не зустрітися з чимось, що вважається гарним.

Алодоксофобія - страх чужої думки

Майже кожен з нас хвилюється про те, що інші думають про нас, але для людей з алодоксофобією цей страх стає панічним.

Такі люди бояться будь-якої критики, навіть якщо вона позитивна, і це змушує їх уникати спілкування з іншими людьми. Вони також можуть ставати соціально ізольованими через постійне побоювання осуду.

Більшість фобій з'являються у дитинстві (фото: Pixabay.com)

Хаетофобія - страх волосся

Зачіска або просто вид чужого волосся може викликати тривогу у людей з хаетофобією. Цей страх поширюється як на власне волосся, так і на волосся інших людей або навіть окремі волосинки на підлозі. Такі люди можуть уникати салонів краси та навіть відчувати паніку, якщо бачать волосся на одязі.

Пантофобія - страх усього

Це узагальнена фобія, що охоплює майже всі аспекти життя.

Люди з пантофобією можуть відчувати страх перед будь-якими можливими ситуаціями, починаючи від повсякденних побутових завдань і закінчуючи страхом за своє майбутнє. Вони живуть у постійному стресі, уникаючи будь-яких ризиків і змін.

Оптофобія - страх відкривати очі

Ця фобія змушує людей боятися буквально побачити світ навколо себе. Люди з оптофобією можуть відчувати паніку при думці про відкриття очей після сну або відпочинку. Така фобія робить повсякденне життя дуже складним, адже навіть вихід на вулицю стає стресовою подією.

Уявіть, наскільки жахливе життя у людини, яка боїться відкрити очі (фото: Pixabay.com)

Гелатофобія - страх сміху

Сміх зазвичай асоціюється з позитивними емоціями, але не для людей з гелатофобією. Вони бояться як свого власного сміху, так і сміху інших, що робить зустрічі з друзями чи перегляд комедій дуже напруженими.

Такі люди можуть уникати соціальних ситуацій, щоб не потрапити в ситуацію, коли хтось буде сміятися над ними чи біля них.