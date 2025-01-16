10 цитат Девіда Лінча про Україну, Путіна та важку хворобу

16 січня кіномани з усього світу отримали сумну звістку - помер Девід Лінч . Культовий режисер, який не дожив до свого дня народження усього декілька днів (йому мало виповнитися 79 років), часто ділився думками не лише про кіно, а й про життя та інші важливі речі.

РБК-Україна (проект Styler) зібрало цікаві цитати Лінча про війну, свою хворобу, творчість та Путіна.

До слова, раніше ми назвали 12 фільмів та серіалів Девіда Лінча, які всім варто подивитися.

Під час створення матеріалу було використано джерела: New York Post, The Sydney Morning Herald, Village, трансляції виступів та звернень Лінча.