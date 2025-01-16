10 цитат Девіда Лінча про Україну, Путіна та важку хворобу
Що Лінч казав про війну в Україні (фото: Getty Images)
16 січня кіномани з усього світу отримали сумну звістку - помер Девід Лінч. Культовий режисер, який не дожив до свого дня народження усього декілька днів (йому мало виповнитися 79 років), часто ділився думками не лише про кіно, а й про життя та інші важливі речі.
РБК-Україна (проект Styler) зібрало цікаві цитати Лінча про війну, свою хворобу, творчість та Путіна.
Про Україну, війну та Путіна
- "Вони (українці) розумні, сильні, вони хороші теоретики та практики, люблять працювати та доводити справи до кінця, а ще вони розуміються в розвагах"
- "Жінки в Україні дуже красиві, і я бажаю українцям всього найкращого"
- "Якби я міг щось сказати Володимиру Путіну, то сказав би так: ми всі отримуємо таке ставлення, як самі ставимося до інших людей. І є закон природи, складний та швидкий. Цей закон: що посієш, те й пожнеш. Зараз, містере Путін, ви сієте смерть та руйнування, і це все на вас. Українці не напали на вашу країну, це ви пішли та атакували їхню країну".
Про здоров'я та відмову від паління
- "Я побачив напис на стіні, і там було написано: "Ти помреш через тиждень, якщо не зупинишся". Я ледве міг рухатися, не хапаючи повітря. Звільнення стало моїм єдиним вибором"
- "Я справді хочу це донести. Задумайтесь над цим. Ви можете кинути речі, які в кінцевому підсумку вас уб'ють. Я завдячую - їм і собі - що маю сміливість сказати це"
- "Важко жити з емфіземою. Я ледве можу ходити по кімнаті. Це відчуття, ніби ви ходите з поліетиленовим пакетом на голові".
Про творчість, натхнення та мемуари
- "Це відбувається, ніби вибух. Ідея просто приходить мені в голову, і коли я зупиняюсь і думаю про неї, я чую звук, бачу картинку, у цієї ідеї є настрій, я бачу майбутніх персонажів і чую діалоги між ними. В одну мить в мою уяву приходить ціла купа речей"
- "Все дуже змінилося. Багато відмінних фільмів не дуже добре проходять в прокаті, а ті, що навпаки, стають успішними, я б знімати не став"
- "Про мене говорять багато л*йна в книгах і по всьому інтернету. Я хочу, щоб вся правдива інформація була зібрана в одному місці, щоб якщо хтось захотів щось дізнатися, він міг знайти це там"
- "У кіно ви спочатку закохуєтеся в якусь ідею, а потім намагаєтеся перекласти її мовою кінематографа. І тут важливо діставати задоволення щосекунди, від самого процесу. Бо ви можете контролювати тільки власні дії, а не їхні результати. І якщо фільм провалюється в прокаті, але вам подобалося його знімати - ви ніколи не програєте".
До слова, раніше ми назвали 12 фільмів та серіалів Девіда Лінча, які всім варто подивитися.
Під час створення матеріалу було використано джерела: New York Post, The Sydney Morning Herald, Village, трансляції виступів та звернень Лінча.