10 тонн людських останків в Києві: поліція розкрила шокуючі деталі знахідки

На Подолі у Києві були знайдені людські останки у великому контейнері й ця новина налякала мешканців столиці. Рештків було доволі багато - близько 10 тонн і всі вони знаходилися на території Державного історико-архітектурного заповідника "Стародавній Київ". Що це за останки і як вони там з'явилися?

Деталі про моторошну знахідку та що повідомила про неї поліція, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

У соціальних мережах з'явилося шокуюче відео, де у металевому контейнері було видно велику кількість людських останків. Ці кадри побачили працівники поліції, які швидко з'ясували локацію і на місце виїхала слідчо-оперативна група районного і головного управлінь поліції, криміналісти та судово-медичний експерт.

І дійсно, у вказаному місці правоохоронці знайшли контейнер, в якому було близько 10 тонн людських рештків. Це була територія, яка належить Подільській археологічній експедиції Інституту археології НАН України.

"Представник інституту повідомив поліцейським, що ці рештки були зібрані археологами впродовж XIX-XX століть на території Подолу та зберігалися в інституті. Наразі ці знахідки втратили наукову цінність, і незабаром планується їх перепоховання", - повідомили в поліції Києва. У контейнері знайшли 10 тонн людських останків (фото: Поліція Києва)

Така знахідка злякала б будь-кого, оскільки останки були складені у звичайні мусорні пакети, які місцями були порвані та людські рештки фактично валялися по всьому контейнеру.

Але у Київському науковому-методичному центрі з охорони, реставрації та використанню пам'яток історії, культури та заповідних територій (КНМЦ) та Державному історико-архітектурному заповіднику (ДІАЗ) "Стародавній Київ" дали більш обґрунтоване пояснення для "Історичної правди".

За словами дослідників, усі знайдені кістки є археологічними знахідками з давніх розкопок у столиці.

"Велика кількість людських кістяків, зібраних під час численних археологічних досліджень у Києві залишилася у великому контейнері на подвір'ї. Кількість людських кісток там неймовірна - понад 10 тонн. Це переважно людські кістяки із розкопок на схилі гори Щекавиці, де колись було розташоване кладовище. Їх понад тисяча!", - пояснили у ДІАЗ "Стародавній Київ"

Варто додати, що будинок на вулиці Сковороди, 9Б, де знайшли цей моторошний контейнер з людськими кістками, розташований на території ДІАЗ та перебуває на балансі КНМЦ. Людські останки вже декілька років зберігають у контейнері і не можуть заховати (фото: "Історична правда")

Саме там раніше працювала Подільська археологічна експедиція Інституту археології НАН України, яка функціонувала з 1984 по 2021 роки. Будівлю закрили на реставрацію, а Інститут остаточно витіснили з приміщення.

Саме тому археологи втратили доступ до решток, які на той час зберігалися в підвалі. Тоді їх перенесли у металевий контейнер, який надала структура КМДА. І відтоді всю відповідальність за їх стан та збереження несе Департамент охорони культурної спадщини КМДА.

Варто додати, що за словами археологів, усі ці останки вже вивчені й вони не становлять наукової цінності. Єдине, що можна з ними зробити - це перепоховати.

Власне, саме так і роблять з людськими рештками у світовій археологічній практиці. Інститут археології НАН України вже звертався до Мінкульту, оскільки за законом навіть такі рештки є частиною музейного фонду.

"Фахівці вже неодноразово пропонували перепоховати ці рештки - як заведено у світовій археологічній практиці. Інститут звертався до Міністерства культури, адже згідно з законом, навіть такі рештки вважаються частиною музейного фонду. Інститут археології не має стосунку до того, в якому стані зараз перебувають людські рештки. Відповідальність лежить на органах місцевої влади. Ми закликаємо до цивілізованого вирішення - перепоховання та відновлення наукової присутності археологів на Подолі", - зазначили археологи.