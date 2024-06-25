10 тисяч кроків чи тренування? Тренер Мандзяк пояснив, що краще для схуднення

Що потрібно для комфортного схуднення?

Експерт радить українцям, які худнуть, не обирати між 10 тисяч кроків та тренуванням.

"В ідеалі, якщо ви хочете не просто зменшити вагу тіла, а гарно виглядати та оздоровитись, - то у вас має бути і низькоінтенсивна активність, тобто 10 тисяч кроків, так і високоінтенсивна активність, зокрема тренування", - сказав Віктор.

Що означає побутова активність?

Побутова активність включає усі види фізичної активності, які ви виконуєте протягом дня у звичайних побутових умовах, такі як прибирання, сходження сходами, садові роботи, покупки і т. д. Ці види активності можуть сприяти схудненню і загальному покращенню здоров'я за умови, що вони виконуються регулярно і у великій кількості.

Ось деякі ключові аспекти, які важливі для розуміння впливу побутової активності на схуднення:

Калорії і спалювання енергії

Багато побутових завдань вимагають фізичного зусилля, що призводить до спалювання калорій. Навіть звичайні рухи, які ви робите під час прибирання або ведення господарства, можуть додавати до загального обсягу фізичної активності.

Метаболізм і здоров'я

Регулярна фізична активність, навіть якісна побутова активність, може підтримувати здоровий метаболізм і покращувати ефективність калорійного обміну.

Можливість вживати більше калорій

Інколи, виконуючи більше фізичних завдань вдома або навколишній обстановці, ви можете вживати більше калорій, ніж зазвичай. Це може допомогти утримати або знизити вагу, якщо це супроводжується здоровим харчуванням.

Підтримка загального здоров'я

Побутова активність сприяє загальному здоров'ю, зміцнює м'язи, поліпшує кровообіг і знижує ризик розвитку ряду захворювань, що може сприяти загальному благополуччю і фізичній формі.