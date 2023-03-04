10 сніданків, від яких більше шкоди, ніж користі: нутриціолог дала список продуктів

Яким повинен бути сніданок

"Найчастіші помилки - відмова від сніданку. А також недостатня поживність, наприклад замало клітковини, рослинних жирів чи білка. Додавайте до страв насіння гарбуза, мигдаль, амарант, хумус, конопляні ядра, - пише експерт.

Голобородько також зазначає, що їжа повинна бути "функціональна" - смачна, різноманітна і така, що "працює" на організм.

"Вона запускає "дизайн" дня для травлення, гормонів та вимикає пошукову поведінку солодкого", - пояснює нутриціолог.

10 сніданків, у яких мало користі

Голобородько виділяє 10 типів продуктів, яких не варто їсти на сніданок: