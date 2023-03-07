10 смачних і корисних перекусів для школярів: дієтолог порадив, як скласти ланчбокс

Фрукти

Банан, мандарини, апельсин або інші фрукти чи ягоди добре годяться для перекусу. Якщо яблуко нарізати, це підвищує ймовірність, що дитина його з’їсть. Додайте до фруктів лоточок із горіховою пастою для більшої поживності.

Фруктово-ягідний смузі

Класичний варіант - бананово-ягідний. Взимку для приготування можна брати заморожені фрукти та ягоди чи варення або джеми.

Варто додати рослинне молоко (вівсяне, гречане, горіхове, соєве, кокосове) або йогурт. Це підвищить поживність. Збийте все блендером і перелийте в невелику пляшечку, що поміститься у шкільному рюкзаку.

Фруктова пастила та фруктове пюре

Ці снеки можна купити готовими, бо в умовах відключення світла приготувати їх вдома складно.

Запечене яблуко із сухофруктами та горіхами

Виріжте серцевину яблука, засипте мікс подрібнених волоських горіхів та сухофрукти: родзинки, сушену журавлину, дрібно нарізані курагу, інжир або фініки. Додайте трохи кориці, апельсинової цедри, рослинної олії та ванільного цукру або кленового сиропу.

Скропіть водою та запечіть протягом 20-30 хв. за температури 180°C.

Злакові батончики чи батончики із сухофруктів

Вони можуть стати смачним та здоровим перекусом. Втім, спершу уважно читайте етикетку продукту, бо деякі злакові батончики можуть містити значну кількість доданого цукру.

Горіхи або мікс горіхів та сухофруктів

Особливо корисними є волоські горіхи, що багаті на Омега-3 жирні кислоти. Вони можуть покращити роботу мозку і настрій дитини. Жменя горіхів є достатньою порцією.

Яблучні чи бананові чипси

Приготуйте домашні чипси. Тонко наріжте фрукт, викладіть в один шар на деко, присипте корицею та запікайте в розігрітій до 80-100°C духовці протягом 1-1,5 годин до повного висихання фруктів.

Банановий хліб

Розімніть 3-4 дуже стиглі банани, додайте 75 г рослинної олії та 75 г коричневого цукру (або 8-10 дрібно нарізаних фініків), пакетик ванільного цукру та перемішайте.

Додайте дві неповні склянки пшеничного борошна (можна спробувати цілозернове), 3 ч. л. розпушувача, 3 ч. л. кориці та перемішайте. Можна додати дві жмені сухофруктів та горіхів.

Випікайте в змазаній олією формі для хліба або кексу протягом 40-60 хв. за температури 180-200°C.

Домашнє печиво із цілозернового борошна

Цілозернове борошно, сухофрукти та горіхи додадуть клітковину, вітаміни та мінерали до будь-якого вашого улюбленого рецепта печива.

Хумус з овочевими паличками

Хумус можна купити готовий або приготувати вдома. Замочіть нут на ніч, варіть та перебийте в блендері із соком лимона, оливковою олією та столовою ложкою тахінної пасти. У ланчбокс викладіть маленьку баночку хумусу та довгі скибочки моркви, болгарського перцю, селери, огірка.