10 симптомів поганого сну, які ви ніколи не повинні ігнорувати

Що треба знати про гарний сон

Причиною може бути високий рівень кортизолу, основного гормону стресу в організмі. Підвищений рівень кортизолу може призвести до збільшення ваги, високого кров'яного тиску, втрати м'язів, перепадів настрою, підвищеного ризику діабету та проблем зі сном.

Якщо у вас є принаймні три з наступних 10 проблемних форм поведінки перед сном, вам слід звернутися до лікаря, щоб перевірити ваші гормони.

10 звичок поганого сну

Ви прокидаєтеся між 3 і 4 годинами ранку.

Вам сняться жахіття

Надмірне потовиділення

Тривожні думки перед сном

Біль у плечі, шиї або зап’ясті, коли ви прокидаєтеся

Почуття втоми цілий день,

Перевертання

Скреготіння зубами вночі

Перегрів в ліжку

Ви виснажені, коли прокидаєшся

Що робити з поганим сном

Регулярні фізичні вправи, менше кофеїну, боротьба зі стресом і здорове харчування можуть допомогти знизити рівень кортизолу.

На ніч ви можете з’їсти грецький йогурт, арахісове масло та банан.

Невеликий перекус, багатий білком, може допомогти вирівняти рівень цукру в крові та сприяти кращому сну. Якщо ви підозрюєте, що у вас синдром Кушинга, рідкісний розлад надлишку кортизолу, який характеризується збільшенням ваги, набряклим обличчям і слабкими м’язами, вам слід негайно звернутися до лікаря.