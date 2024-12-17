10 симптомів поганого сну, які ви ніколи не повинні ігнорувати
Сон є життєво важливим для фізичного та психічного благополуччя. Він має вирішальне значення для роботи мозку, спортивних результатів і відновлення, регулювання настрою та підтримки імунної системи.
Які звички сну ви ніколи не повинні ігнорувати, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на New York Post.
Що треба знати про гарний сон
Причиною може бути високий рівень кортизолу, основного гормону стресу в організмі. Підвищений рівень кортизолу може призвести до збільшення ваги, високого кров'яного тиску, втрати м'язів, перепадів настрою, підвищеного ризику діабету та проблем зі сном.
Якщо у вас є принаймні три з наступних 10 проблемних форм поведінки перед сном, вам слід звернутися до лікаря, щоб перевірити ваші гормони.
10 звичок поганого сну
- Ви прокидаєтеся між 3 і 4 годинами ранку.
- Вам сняться жахіття
- Надмірне потовиділення
- Тривожні думки перед сном
- Біль у плечі, шиї або зап’ясті, коли ви прокидаєтеся
- Почуття втоми цілий день,
- Перевертання
- Скреготіння зубами вночі
- Перегрів в ліжку
- Ви виснажені, коли прокидаєшся
Що робити з поганим сном
Регулярні фізичні вправи, менше кофеїну, боротьба зі стресом і здорове харчування можуть допомогти знизити рівень кортизолу.
На ніч ви можете з’їсти грецький йогурт, арахісове масло та банан.
Невеликий перекус, багатий білком, може допомогти вирівняти рівень цукру в крові та сприяти кращому сну. Якщо ви підозрюєте, що у вас синдром Кушинга, рідкісний розлад надлишку кортизолу, який характеризується збільшенням ваги, набряклим обличчям і слабкими м’язами, вам слід негайно звернутися до лікаря.
До речі, названо найшкідливіше положення тіла, яке може спровокувати тривогу та безсоння.
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