"10 років без тебе". Донька зірки "Форсажу" Пола Вокера вшанувала пам'ять батька у річницю його смерті (відео)

25-річна модель Медоу Вокер вшанувала пам'ять свого покійного батька, зірку "Форсажу" Пола Вокера, в 10-ті роковини його трагічної смерті.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram дівчини.
Спадкоємиця актора поділилася ніжним відео-спогадом про сюрприз на день народження, який вона колись планувала для свого батька.
Пол Вокер з донькою (фото: instagram.com/meadowwalker)
"10 років без тебе... Я люблю тебе назавжди", - підписала вона ролик.
На відео видно, як юна Медоу схвильовано вітає Пола, який відчиняє двері туристичного автобуса.
Реакція чоловіка сповнена чистої радості і здивування: він падає на ліжко, сміється і обіймає доньку.
Цей щирий допис знайшов відгук як у фанатів, так і у друзів знаменитості.
Пол Вокер з донькою (фото: instagram.com/meadowwalker)
Нагадаємо, американський актор Пол Вокер, відомий за серією фільмів "Форсаж", трагічно загинув в автокатастрофі 30 листопада 2013 року у віці 40 років.
Відомо, що він сидів на пасажирському кріслі авто свого друга.
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