10-річний Сашко з Київщини став учасником зміни "Блогер Кемп" від Фонду Ахметова

"У нас сиділо три снайпери, весь дім був окопаний. Вони сім разів ламали двері у підвал і мама сказала, що краще вийти. Ми дуже вчасно вийшли, бо росіяни вже хотіли стріляти з автомата... Вони укривалися нами, як живим щитом. Бо знали, що наші не будуть бити по людях", - згадує хлопчик.

Сашко разом із іншими дітьми, які постраждали від війни, провів два тижні на Закарпатті - він став учасником літньої зміни "Блогер Кемп" від Фонду Ахметова.

Під час зміни з хлопцями та дівчатами працювали психологи фонду, допомагаючи полегшити вплив травми війни на психіку та життя кожної дитини.

"Війна для мене - дуже великий страх та непорозуміння. Війна змінила моє життя назавжди. Ударила по моїй психіці, по моєму моральному стану", - зізнається Сашко.

Хлопчик розповідає, що після занять з психологами фонду йому стало краще. Частіше за все він думає про повернення додому. Мріє, щоб Україна перемогла, війна закінчилася і люди перестали страждати.

"Перемога для мене - це наше світле майбутнє. Від перемоги залежить наше життя, будемо ми рабами чи ні", - каже хлопець.

Зміни "Блогер Кемп" організовані у рамках проекту "Рінат Ахметов - Дітям. Мирний відпочинок дітям України" для дітей, які постраждали від війни.

Під час зміни діти 8-14 років відпочивають, зміцнюють здоров’я, опановують навички блогера та працюють із досвідченими психологами.

У рамках проекту оздоровлення та професійну психологічну допомогу отримали вже майже 5 тисяч дітей з усієї країни.