10 продуктів на новорічний стіл, які варто купити вже зараз, поки вони дешевші

Новорічні свята вже не за горами, а це означає, що пора починати планувати святкове меню. А щоб заощадити гроші та уникнути передсвяткової метушні, краще скласти список необхідних продуктів і купити їх заздалегідь.

РБК-Україна (проєкт Styler) пропонує список 10 продуктів, які зазвичай дорожчають перед святами, але зараз їх можна придбати зі знижками.

Які продукти на Новий рік можна купити зараз

Шампанське та інші святкові напої

Шампанське - це традиційний алкогольний атрибут святкових застіль. Якщо ви плануєте святкувати з великою кількістю гостей, варто запастися кількома пляшками.

Безалкогольні напої

При закупівлі до Нового року також подумайте про інші святкові напої, як лимонади або соки для дітей та гостей, які не вживають алкоголь.

Твердий сир

Тверді сири, такі як пармезан або чеддер, ідеально підходять як для закусок, так і для салатів.

Вони можуть бути основним інгредієнтом або гармонійно поєднуватися з іншими стравами.

М'ясо

Одними з основних страв на новорічному столі є запечене м'ясо і холодець. Свинина, яловичина або індичка - вибір залежить від ваших уподобань. Однак купити м’ясо для новорічної страви можна заздалегідь та заморозити, щоб потім тільки готувати.

Солодощі

Шоколад, цукерки, печиво - це звичні ласощі на новорічному столі. Ці продукти вже можна знайти по акції до Дня святого Миколая, тож цю нагоду можна використати для запасів до новорічного столу.

Чипси та снеки

Окрім солодощів, смачною закускою до новорічного застілля з кінофільмами можуть стати різноманітні солоні снеки та чипси. Як і солодощі, цей продукт нерідко продається зі знижками до Чорної п'ятниці.

Які продукти купити на Новий рік (фото: Freepik)

Сухофрукти

Сухофрукти - це смачна та корисна закуска, яка буде популярною на святковому столі. Особливо добре вони поєднуються з м'ясом, також це необхідний продукт для узвару. Купити сухофрукти заздалегідь зі знижкою - це хороший спосіб заощадити час перед святами.

Овочі

Картопля, морква, буряк - це ті овочі, які легко зберігати тривалий час, і які можна використовувати для приготування гарнірів, холодцю та вінегрету. Купити їх заздалегідь - це розумний хід.

Консервовані продукти

Консервовані продукти, такі як оливки, кукурудза або мариновані огірки, можуть бути смачними закусками або додатками до салатів на новорічному столі. Вони мають тривалий термін зберігання, тому їх можна купити заздалегідь.

Масло або олія

Вершкове масло знадобиться для приготування багатьох страв, а також для бутербродів. Як і олія, масло має тривалий термін зберігання, тож можна придбати його заздалегідь, в період акцій.

Де шукати вигідні пропозиції?

Супермаркети. Слідкуйте за акціями та знижками. Особливо в період Чорної п'ятниці та перед Різдвяними святами.

Оптові бази. Якщо купуєте продукти великими партіями, то оптова база може бути більш вигідним варіантом

Фермерські ринки. Тут можна знайти свіжі продукти за доступними цінами.

Онлайн-магазини і сервіси доставки продуктів. Багато магазинів пропонують доставку продуктів додому зі знижками для постійних (або навпаки - нових) клієнтів.

Пам'ятайте, що заздалегідь сплановані покупки допоможуть вам заощадити не тільки гроші, але й час перед святами. Тому ось ще кілька порад: