10 продуктів, які точно подолають зимову депресію: доступні кожному

Хоча лікування СПР зазвичай передбачає медикаментозну терапію, психотерапію, фізичні вправи та світлотерапію, певні продукти в раціоні також можуть підтримати емоційний стан. Ось основні рекомендації:

Нежирні білки

Білки є джерелом енергії та амінокислот, які покращують настрій. Рекомендується: риба, бобові, горіхи, насіння, зернові продукти, куряче м’ясо без шкіри.

Уникайте: м'яса з високим вмістом насичених жирів.

Омега-3 жирні кислоти

Ці корисні жири знижують симптоми депресії та покращують роботу мозку.Джерела: насіння льону, волоські горіхи, оселедець, скумбрія.

Ягоди

Антиоксиданти у ягодах допомагають зменшити рівень кортизолу — гормону стресу. Корисні ягоди: лохина, чорниця, журавлина, малина, полуниця.

Продукти без цукру

Цукор може тимчасово підвищити енергію, але його надмірна кількість спричиняє погіршення настрою.

Уникайте: продуктів із прихованим цукром (фруктоза, глюкоза, сиропи).

Фолієва кислота

Сприяє виробленню серотоніну - гормону щастя. Джерела: листова зелень, вівсянка, насіння соняшнику, апельсини, збагачені злаки, сочевиця.

Вітамін B-12

Низький рівень вітаміну B-12 може бути пов’язаний із депресією. Продукти: нежирна яловичина, молюски, устриці, дикий лосось, сир, йогурт.

Вітамін D

"Сонячний вітамін" стимулює гарний настрій. Джерела: гриби, яєчні жовтки, риба з кістками.

Чорний шоколад

Темний шоколад із високим вмістом какао містить антиоксиданти, які покращують емоційний стан.

Індичка

Містить триптофан і мелатонін, які допомагають зняти стрес і розслабитися.

Банани

Багаті на триптофан, магній і калій, банани підтримують роботу мозку, знижують тривожність і покращують сон.

Поради для подолання депресії

Харчування - це додатковий інструмент, який може підтримати лікування сезонного розладу. Важливо обговорити дієту з лікарем або дієтологом, щоб забезпечити найкращі результати.