10 правил, які допоможуть схуднути тим, хто вже все спробував

Сучасний ритм життя спонукає нас шукати ефективні, але зручні способи підтримувати здоров'я і форму. Як схуднути без стресу і зайвих зусиль, навіть якщо до цього ви перепробували все?

10 правил схуднення, які дуже легко втілити в життя, називає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис тренера та нутриціолога Віктора Мандзяка в Facebook.

Ось декілька ключових правил, які легко інтегрувати у щоденний режим і які можуть допомогти вам досягти бажаного результату.

Не пийте цукровану воду

Цукор у напоях майже не насичує, залишаючи нас голодними. Відмовившись від солодких соків, газованих напоїв і квасу, можна легко скоротити надлишкові калорії, не відчуваючи втрати енергії.

Починайте трапезу з овочів

Заповнюючи шлунок низькокалорійними овочами на початку трапези, ви природно зменшуєте кількість більш калорійної їжі. Це проста, але ефективна звичка.

Їжте менш жирну їжу

Замінюючи жирне м’ясо і молочні продукти на менш калорійні альтернативи, як-от куряче філе чи 1,5% йогурт, ви значно скорочуєте споживання калорій, зберігаючи смак страв.

Виконуйте силові тренування щотижня

Два-три силових тренування на тиждень допоможуть підтримувати м’язову масу, покращити фізичну форму та навіть емоційний стан.

Щодня находжуйте кроки

Ходьба - універсальний спосіб підвищити енерготрати без надмірного навантаження. Встановіть собі ціль - хоча б 7 тисяч кроків на день.

Успішний результат - це не швидке схуднення, а гармонійне впровадження нових звичок. Оберіть ті, які вам підходять, дайте собі час адаптуватися, і ці правила стануть вашими союзниками на шляху до здорового та активного життя.