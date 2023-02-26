10 симптомів депресії, які можна не помітити: перевірте себе і рідних

Головні ознаки депресії

Знижений настрій, коли протягом довгого періоду часу людина майже не відчуває позитивних емоцій. Постійні "мінуси" в настрої та стані.

Ангедонія. Що таке "гедонізм"? Це наша здатність отримувати задоволення. Відповідно, ангедонія - це втрата здатності отримувати задоволення від тих речей, які раніше його приносили.

Упадок сил. Людина щойно прокинулася, але вже таке відчуття, що сил немає. Це коли 30-річна людина каже, що відчуває себе наче бабуся або дідусь.

Порушення концентрації. Читаєте якусь книжку, проходить трохи часу, прочитали 5 сторінок і розумієте, що нічого не запам’ятали, треба повертатися і все перечитувати знову. Тобто, дуже складно направити власну увагу сфокусовано.

Втрата відчуття власної значимості, коли людина, маючи внутрішню порожнечу в душі, відчуває себе непотрібною, неважливою, незначимою для свого партнера та близьких.

Надмірне почуття провини. Коли у людини стійке відчуття, що вона завдає болю, негативних почуттів та дискомфорту всім близьким людям, що його оточують.

Песимізм, тобто постійні негативні сценарії в майбутньому, які здаються людині такими, що неможливо змінити, тобто: "Завжди все буде погано і я ніяк не можу на це вплинути".

Дуже тривожний дзвіночок - це суїцидальні тенденції, коли людина втрачає сенс життя, задається питанням "Навіщо я взагалі живу?". Їй здається, що вона живе марно і іноді вона навіть здійснює спроби зупинити своє життя та існування.

Розлад апетиту, причому залежно від форми депресії (типової чи атипової), може бути як в сторону збільшення споживання їжі, так і в сторону зниження: взагалі їсти не хочеться, нічого з їжі не радує, не знаю, що з’їсти і бажання не виникає.

Розлад сну. Також залежно від форми депресії: людина може не спати довго або тривожно, спати з постійними прокиданнями і неякісно. Або ж спить багато, майже постійно, що більш характерно для атипової форми депресії.

Що робити, якщо помітили тривожні симптоми

В такому разі неодмінно варто звернутися до спеціаліста. Сама собою проблема не минеться: депресію треба лікувати.