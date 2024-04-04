10 неочевидних факторів, які провокують мігрень у жінок і чоловіків

Чому виникає мігрень

Лікарі не до кінця впевнені, що викликає мігрень, але вони вважають, що дисбаланс у певних хімічних речовинах мозку може відігравати певну роль.

Трійчастий нерв у голові відповідає за зв'язок з очима та ротом, а також за чутливість обличчя. Цей нерв може вивільняти хімічні речовини нейромедіатори, які потрапляють у мозок і викликають біль.

Фактори, які підвищують ризики виникнення мігрені

спадковість - якщо хтось із членів вашої сім’ї страждає від головного болю мігрені, ви, швидше за все, матимете таку хворобу

вік - мігрень може виникнути в будь-який момент вашого життя, але у більшості випадків вона вперше проявляється у підлітковому віці. Головні болі, як правило, досягають піка у віці 30 років і стають менш сильними потім

стать - жінки втричі частіше страждають від мігрені, ніж чоловіки

Тригери мігрені

Гормональні зміни. Зміни гормону естрогену можуть викликати мігрень у жінок. Протизаплідні таблетки або замісна гормональна терапія можуть спровокувати головний біль або посилити його. Водночас деякі жінки мають меншу мігрень, коли вони приймають ці ліки.

Стрес. Це один із найпоширеніших тригерів мігрені. У стані стресу мозок виділяє хімічні речовини, які викликають вашу реакцію "бий або втікай". Тривога, занепокоєння та страх можуть створити ще більше напруження та погіршити мігрень.

Певні продукти. Солона, оброблена їжа та витримані сири, такі як блакитний сир, є відомими тригерами. Штучний підсолоджувач аспартам і підсилювач смаку глутамат натрію (MSG) також можуть викликати мігрень.

Пропуск їжі. Якщо ви пропустите прийом їжі, рівень цукру в крові може впасти, що спровокує головний біль.

Алкоголь і кофеїн. Алкогольні напої та напої з високим вмістом кофеїну можуть викликати мігрень.

Сенсорне перевантаження. У деяких людей яскраве світло, гучні звуки та різкі запахи можуть викликати головні болі.

Зміни у режимі сну. Якщо ви спите надто мало, у вас може початися мігрень. Також причиною може стати зміна часових поясів, наприклад під час подорожі.

Фізичне перенапруження. Інтенсивне тренування, важкі вправи або навіть секс, може викликати мігрень. Від активності не варто відмовлятись, але пам'ятайте про помірний темп.

Зміни погоди. Люди часто реагують на зміну загального тиску повітря і це відбивається на їхньому самопочуттю.

Прийом занадто великої кількості ліків. Якщо у вас мігрень і ви приймаєте ліки проти неї понад 10 днів на місяць, можливо, ви отримали так званий рикошетний головний біль - він виникає від надмірного вживання ліків.

Експерти наголошують, що не можна повністю запобігти мігрені, але регулярний та якісний сон, здорове харчування, фізичні вправи та управління стресом можуть допомогти профілактувати появу головного болю.