10 найгрубіших помилок чоловіків і жінок в сексі

Сексуальна частина стосунків вкрай важлива для гармонії в парі. Адже це не лише фізичне вдоволення одне одного - це також емоційна близькість, чуттєвість та довіра до партнера. Саме тому грубі помилки в сексі можуть все зіпсувати.
Про це пише Telegram-канал Інтим.
Багато чоловіків думають, що жіноче "ні" означає, що дівчата хочуть, аби ви були настирними. Насправді такий спосіб домагання близькості може бути травматичним для жінки.
У жінок механізм збудження працює інакше, ніж у чоловіків. Цей процес для дівчат прямо пропорціональний розслабленню. Але чоловікові може здатися, що жінка його не достатньо хоче.
Більшість чоловіків люблять форсувати події, скорочувати час прелюдій і переходити безпосередньо до статевого акту.
Чоловіки часто надмірно хвилюються через страх "сексуальної невдачі", що забувають розслабитися і насолоджуватися процесом.
Варто вже запам'ятати, що за жіноче задоволення відповідає не піхва, а клітор. Тож варто спершу вивчити жіночу анатомію, а вже потім починати сексуальне життя.
Жінки часто-густо впевнені, що він "сам здогадається". Але з чоловіками це так не працює, адже вони люблять конкретику. Тож варто конкретно говорити партнеру, як саме вам доставляти задоволення.
Жінки приділяють мало уваги своїй сексуальності, часто соромляться власних бажань, думаючи, що вони постидні.
Коли чоловік збуджений, йому мало діла до вашого целюліту чи розтяжок. Він хоче вас за ту енергію, яку ви випромінюєте, а не за ідеальний прес.
Через прагнення зробити все правильно з "технічної" точки зору дівчатам може бути важко розслабитися і отримати задоволення.
Чоловічі дотики зазвичай жорсткіші, тож вони очікують і від дівчат більшої впевненості під час пестощів.
Раніше ми писали, про що думають чоловіки під час сексу.
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