10 найбільших страхів чоловіків у сексі, про які треба знати

Чоловіки можуть багато розповідати про свої суперздібності в ліжку, хвалитися своєю майстерністю, обіцяти доставити насолоду. Проте за цим бахвальством часто приховується безліч страхів.
Про найпоширеніші з них пише Telegram Сексологія по-українськи.
Не секрет, що чоловіки остигають до партнерки після того, як дійдуть до фінішу. Дехто навіть може відчувати огиду. На щастя, це відчуття швидко минає.
Скільки б досвіду чоловік не мав, він все одно сумніватиметься, що робить все правильно і вміє доставити партнерці задоволення.
Такий страх притаманний не лише жінкам, чоловіки теж мають пунктики стосовно свого тіла.
Скільки має тривати прелюдія? Який темп має бути? Чи правильно я пещу дівчину? Такі питання часто не дають розслабитися і отримати задоволення.
Саме такий страх часто стає причиною, що ерекція зникає в найбільше невідповідний момент.
Страх підчепити якусь ІПСШ, гепатит чи навіть ВІЛ - один з найбільших, як у чоловіків, так і у жінок.
Багато чоловіків бояться закінчити раніше за партнерку, і що вона відчує розчарування через те, що він надто швидкий.
Цей страх не дає чоловікові розслабитися і отримати від процесу максимум задоволення.
Чоловіки часто настільки зациклені, що партнерка має відчути оргазм, що роблять багато помилок.
Цікаво, що така фобія притаманна як власникам крупних розмірів, так і тим, у кого скромне достоїнство.
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