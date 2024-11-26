10 кращих телефонів до 16 000 грн, які можна купити, не чекаючи Чорної п'ятниці

Samsung Galaxy A25

Ціна: 9 799 гривень

Galaxy A25 відрізняється стильним дизайном з AMOLED-дисплеєм високої роздільної здатності. Він оснащений потрійною камерою, включно з основним датчиком 50 МП для детальних фотографій. Працюючий на процесорі Exynos або Snapdragon середнього класу, він підтримує плавну багатозадачність та казуальні ігри.

Пристрій оснащений великою батареєю ємністю 5 000 мА/год, що пропонує тривале використання за допомогою швидкої зарядки. Смартфон працює на One UI від Samsung з Android, забезпечує зручний інтерфейс та довгострокові оновлення програмного забезпечення.

Samsung Galaxy A25

Xiaomi Redmi Note 13

Ціна: 7 499 гривень

Redmi Note 13 оснащений яскравим AMOLED-дисплеєм із частотою оновлення 120 Гц для плавних візуальних ефектів. Його процесор MediaTek Dimensity забезпечує високу продуктивність із підтримкою 5G.

Він оснащений масивом із чотирьох камер, включаючи датчик 200 МП для виняткової фотографії. Акумулятор ємністю 5 000 мА/год із швидкою зарядкою 67 Вт забезпечує його живлення протягом тривалого часу.

Програмне забезпечення MIUI підвищує зручність використання, пропонуючи налаштування та регулярні оновлення.

Xiaomi Redmi Note 13

Samsung Galaxy A35

Ціна: 13 799 гривень

Galaxy A35 оснащений дисплеєм Full HD+ Super AMOLED для насиченого кольору. Він має покращене налаштування камери, що підкреслює удосконалення на основі штучного інтелекту для фотозйомки.

Смартфон працює на ефективному процесорі середнього рівня, забезпечує надійну продуктивність для повсякденних завдань.

Телефон має водонепроникність і вишуканий дизайн, привабливий для економних користувачів.

Samsung Galaxy A35

Motorola G85

Ціна: 9 999 гривень

Motorola G85 оснащений 6,5-дюймовим HD+дисплеєм з частотою оновлення 90 Гц для плавного прокручування. Працює на процесорі MediaTek Helio G-серії, який ідеально підходить для легких ігор та повсякденних справ.

Смартфон включає 50-мегапіксельну основну камеру з додатковими датчиками для універсальної фотозйомки. Акумулятор ємністю 5 000 мА/год забезпечує роботу протягом дня з зарядкою TurboPower.

Пристрій працює на майже стандартній версії Android для чистого та ефективного досвіду.

Motorola G85

Poco X6 Pro 5G

Ціна: 13 999 гривень

Poco X6 Pro 5G може похвалитися дисплеєм AMOLED із частотою 120 Гц для захоплюючого перегляду. Його чіпсет Snapdragon 7-ї серії забезпечує надійні ігрові можливості та багатозадачність.

Пристрій оснащений основною камерою на 108 МП, а також надширококутним та макросенсорами.

Акумулятор ємністю 5 000 мА/год із зарядкою 67 Вт забезпечує швидку підзарядку та тривалий час використання. Програмне забезпечення Poco на базі MIUI забезпечує розширені функціональні можливості та налаштування.

Poco X6 Pro 5G

Motorola Edge 50 Neo

Ціна: 14 999 гривень

Motorola Edge 50 Neo оснащений 6,7-дюймовим OLED-дисплеєм преміум-класу із частотою оновлення 144 Гц. Працює на процесорі Snapdragon 7-го покоління, він ефективно справляється з багатозадачністю та іграми.

Його система з двома камерами включає основний датчик високої роздільної здатності і надширокі можливості. Акумулятор ємністю 4 500 мА/год підтримує швидку зарядку та тривале використання.

Телефон працює на програмному забезпеченні My UX, що пропонує можливості персоналізації та практично стандартний інтерфейс Android.

Motorola Edge 50 Neo

iPhone 12 mini

Ціна: 15 799 гривень

iPhone 12 mini оснащений компактним 5,4-дюймовим OLED-дисплеєм Super Retina. Працюючі на чіпі A14 Bionic, він забезпечує продуктивність флагманського рівня в малому форм-факторі.

Система з двома камерами відмінно підходить для фотозйомки при слабкому освітленні та запису відео 4K. Він включає в себе технологію MagSafe для бездротової зарядки та сумісності з аксесуарами.

Телефон працює на iOS з прихильністю до довгострокових оновлень і безпеки.

iPhone 12 mini

iPhone SE (2020)

Ціна: 11 699 гривень

iPhone SE (2020) оснащений класичним 4,7-дюймовим дисплеєм Retina HD із Touch ID. Смартфон працює на базі чіпа A13 Bionic, забезпечує високу продуктивність для свого розміру та ціни.

Він оснащений однією 12-мегапіксельною камерою з покращеними функціями обчислювальної фотографії. Компактний дизайн зберігає кнопку "Додому" та захищений від води та пилу (IP67).

Пристрій працює на iOS з доступом до екосистеми Apple та оновлень програмного забезпечення.

iPhone SE (2020)

Nokia 6.2

Ціна: 7 995 гривень

Nokia 6.2 оснащений 6,3-дюймовим дисплеєм Full HD+ PureDisplay для чіткого зображення. Працює на процесорі Qualcomm Snapdragon 636, він плавно справляється із повсякденними завданнями.

Телефон включає систему з трьох камер з оптикою ZEISS для якісних фотографій. Акумулятор ємністю 3 500 мА/год забезпечує гідне використання з технологією адаптивної батареї.

Смартфон працює на Android One для чистого інтерфейсу та своєчасних оновлень.

Nokia 6.2

Nokia G22

Ціна: 6 285 гривень

Nokia G22 підкреслює довговічність завдяки дизайну, що переробляється, і міцній конструкції. Працює телефон на чіпсеті Unisoc та підходить для простих користувачів смартфонів.

Він оснащений основною камерою 50 МП для надійної фотозйомки. Акумулятор ємністю 5 050 мА/год забезпечує тривалу роботу зі швидкою зарядкою 20 Вт.

Смартфон працює на майже стандартному інтерфейсі Android з упором на екологічні методи.

Nokia G22