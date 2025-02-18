10 ідеальних ігрових ноутбуків у 2025 році: що варто купити

Lenovo Legion Pro 5i Gen 9

Переваги

Відмінна стабільна продуктивність

Класична якісна клавіатура класичної якості

Довга робота від батареї для ігрового ноутбука

Недоліки

Обмежена колірна гамма і контрастність

Переважно пластиковий корпус

Важкий і громіздкий

Lenovo Legion Pro 5i Gen 9 пропонує відмінне співвідношення ціни та якості, стабільну продуктивність, широкий вибір конфігурацій і вражаючий час роботи від батареї.

З процесором Intel Core i7-14650HX і відеокартою Nvidia GeForce RTX 4060 він забезпечує хорошу продуктивність в іграх середнього рівня. Яскравий дисплей із частотою оновлення 165 Гц, зручна клавіатура та ефективне охолодження роблять його чудовим вибором для геймерів, які шукають гарне співвідношення ціни та якості.

Для кого цей ноутбук

Цей ноутбук ідеально підходить для геймерів, які шукають збалансовану модель з хорошою продуктивністю за розумною ціною.

Хоча він не найпортативніший, його розмір 16 дюймів стає стандартом для ігрових ноутбуків, і він пропонує відмінну продуктивність для тих, хто хоче отримати хороші характеристики без зайвих витрат.

Alienware m18 R2

Переваги

Виняткова продуктивність в обробці та іграх

Розумна ціна для такої потужності

Дисплей QHD+ з частотою оновлення 165 Гц (опція FHD+ з 480 Гц)

Опціональна механічна клавіатура Cherry MX

Недоліки

Висока ціна для протестованої конфігурації

Важкий, особливо для свого розміру

Екран міг би бути яскравішим

Alienware m18 R2 ідеально підходить для тих, хто шукає максимальну продуктивність, пропонуючи потужну обробку даних і графіку. Він оснащений процесором Intel Core i9-14900HX і відеокартою Nvidia GeForce RTX 4090, що забезпечують чудові результати в 3D та іграх.

З такими опціями, як механічна клавіатура Cherry MX і преміальні функції дисплея, це один із найпродуктивніших ігрових ноутбуків.

Для кого цей ноутбук

Цей ноутбук підійде геймерам, для яких важлива швидкість і висока продуктивність, особливо для новітніх ігор. Він не ідеальний для частих подорожей через свою вагу (4 кілограми), але пропонує продуктивність на рівні настільних ПК для тих, хто шукає максимальну потужність в іграх.

Asus ROG Strix Scar 18 (2024)

Переваги

Чудова продуктивність

Дисплей із міні-LED панеллю 240 Гц і роздільною здатністю QHD+ (2560x1600) для чудового зображення

Розумні розміри і вага для свого класу

Недоліки

Висока ціна для всіх конфігурацій

Пластиковий корпус, незважаючи на високу ціну

Немає видатного дизайну або унікальної продуктивності

Asus ROG Strix Scar 18 оснащений вражаючим 18-дюймовим дисплеєм з міні-LED панеллю і роздільною здатністю 2560x1600, з частотою оновлення 240 Гц - ідеальним для ігор, створення контенту та професійної роботи.

Вага 3 кілограми робить його більш портативним порівняно з іншими ноутбуками з екранами 18 дюймів. На борту процесор Intel Core i9-14900HX і відеокарта Nvidia GeForce RTX 4090, що забезпечують топову продуктивність, завдяки чому цей ноутбук - один із найкращих у своєму класі.

Для кого цей ноутбук

Цей ноутбук ідеально підійде тим, хто шукає потужну заміну настільному ПК з великим екраном. Хоча він не є найпортативнішим варіантом, він пропонує досвід використання екрана, який можна порівняти з моніторами, і має достатню потужність для виконання найвимогливіших завдань.

Lenovo Legion Pro 7i Gen 9 16 Lenovo Legion Pro 7i Gen 9 16

Переваги

Виняткова продуктивність

Чудовий ігровий дисплей

Міцний корпус і якісний дизайн

Поважна тривалість роботи від батареї

Недоліки

Відсутність Thunderbolt 4 і USB4

Немає опцій біометричної авторизації

Важкий і громіздкий

Lenovo Legion Pro 7i Gen 9 16 пропонує відмінну продуктивність за конкурентоспроможною ціною. Хоча в ньому не використовуються ультрапреміальні матеріали, він надає виняткову цінність за свою ціну, пропонуючи продуктивність, яку можна порівняти з більш дорогими ноутбуками.

Тестова модель оснащена процесором Intel Core i9-14900HX і відеокартою Nvidia GeForce RTX 4080, що забезпечує продуктивність, яка перевершує очікування за свою вартість.

Для кого цей ноутбук

Це чудовий вибір для тих, хто шукає найкраще співвідношення ціна/якість серед ноутбуків високого класу.

Asus TUF Gaming A14

Переваги

Легкий і міцний корпус

Яскравий і насичений дисплей

Відмінна продуктивність

Хороша тривалість роботи від батареї

Зручна клавіатура

Два слоти для SSD M.2

Недоліки

Пересічний дизайн

Слабкий звук

Asus TUF Gaming A14 пропонує відмінну продуктивність і портативність за розумною ціною для гравців з обмеженим бюджетом. Його 14-дюймовий розмір може бути недоліком для деяких, але він ідеально підходить для тих, хто шукає компактну і міцну машину.

Оснащений процесором AMD Ryzen 7 8845HS і відеокартою Nvidia GeForce RTX 4060, A14 без проблем конкурує з більшими системами.

Також він має дисплей з роздільною здатністю 1600p і частотою оновлення 165 Гц, а також хорошу автономність, що робить його чудовим вибором у середньому ціновому сегменті.

Для кого цей ноутбук

A14 орієнтований на геймерів, які шукають компактну, портативну систему з хорошою продуктивністю за доступною ціною. Це ідеальний варіант для тих, хто готовий трохи витратити більше, ніж на бюджетний ноутбук, але все одно хоче отримати якісний і доступний ігровий досвід.

MSI Cyborg 15 (2023)

Переваги

Доступна ціна для моделі з Core i7/RTX 4050

Можливість гри на високих налаштуваннях 1080p

Хороша продуктивність за свою ціну з потужним процесором

Нормальна збірка для бюджетного ігрового ноутбука

Недоліки

Відеокарта RTX 4050 показує гірші результати в порівнянні з RTX 3060

Тьмяний дисплей, що розчаровує

Гостра кромка корпусу може натирати зап'ястя під час набору тексту

MSI Cyborg 15 пропонує гарне співвідношення ціни та якості, особливо з відеокартою RTX 4050 і процесором Core i7 13-го покоління. Хоча продуктивність графіки і дисплей не вражають, це чудовий варіант для геймерів з обмеженим бюджетом.

Порівняно з Acer Nitro, Cyborg 15 має швидший процесор і більше пам'яті, але Nitro забезпечує вищі частоти кадрів. Загалом, це чудовий вибір для масових геймерів, які обмежені в бюджеті.

Для кого цей ноутбук

MSI Cyborg 15 ідеально підходить для геймерів з обмеженим бюджетом, новачків або тих, хто шукає ігровий ноутбук з гарним процесором і додатковою пам'яттю для робочих додатків. Він особливо підійде тим, хто віддає перевагу швидкому процесору, а не топовій графіці.

Acer Nitro V 15 (ANV15-51-59MT)

Переваги

Підходить для ігор у 1080p

Широкий вибір портів

Довгий час роботи від батареї

Недоліки

Продуктивність процесора відстає

Обмежений SSD на 512 ГБ

Acer Nitro V 15 пропонує відмінне співвідношення ціни та якості для геймерів з обмеженим бюджетом. Хоча SSD на 512 ГБ може здатися таким, що обмежує, ноутбук пропонує тривалу роботу від батареї та різноманітність портів, що робить його чудовим вибором для бюджетних геймерів.

Основний акцент зроблено на забезпеченні плавного ігрового процесу за доступною ціною.

Для кого цей ноутбук

Ідеальний для геймерів з обмеженим бюджетом або батьків, які купують перший ігровий ноутбук для своєї дитини. Nitro V 15 без проблем запускає популярні ігри, включно з вимогливими проєктами, з роздільною здатністю 1080p, що робить його кращим доступним ігровим ноутбуком для звичайних користувачів, які не хочуть витрачати більше, ніж необхідно.

Asus ROG Zephyrus G14 (2024)

Переваги

Елегантний, компактний редизайн із металевим корпусом

Потужна універсальна продуктивність і швидкість для ігор

Яскравий OLED-екран з роздільною здатністю 1800p і частотою оновлення 120 Гц, що підтримує G-Sync

Широкий вибір портів

Довгий час роботи від батареї

Недоліки

Обмежена кількість конфігурацій

Asus ROG Zephyrus G14 - це винятковий ультрапортативний ігровий ноутбук, що пропонує чудову продуктивність, стиль і цінність. Він оснащений процесором AMD Ryzen 9 8945HS, 32 ГБ ОЗП, SSD на 1 ТБ і відеокартою Nvidia GeForce RTX 4070, забезпечуючи плавний ігровий процес з роздільною здатністю 1080p і 3K.

Екран OLED із частотою оновлення 120 Гц і підтримкою G-Sync, довгий час роботи від батареї та компактний дизайн роблять його чудовим вибором для геймерів, які хочуть потужність у дорозі. Незважаючи на невеликий розмір, ноутбук має безліч портів і стильний, якісний корпус.

Для кого цей ноутбук

Ідеальний для геймерів, які шукають легкий ігровий ноутбук, що не жертвує продуктивністю. Підходить для тих, хто хоче портативне ігрове рішення з привабливою базовою моделлю, яка коштує дешевше тестованої конфігурації.

Acer Predator Triton Neo 16

Переваги

Елегантний дизайн

Ефективне поєднання процесора та відеокарти

Яскравий, живий дисплей

Прийнятний час роботи від батареї

Недоліки

Гучні вентилятори

Трохи м'яка клавіатура

Слабкі динаміки

Acer Predator Triton Neo 16 поєднує стиль, продуктивність і універсальність, що робить його ідеальним для створення контенту та ігор.

Процесор виділяється своєю здатністю обробляти ресурсомісткі медіа-завдання, а RTX 4060 забезпечує хорошу продуктивність в іграх, хоча може не вистачити потужності для найскладніших графічних завдань.

Загострений, яскравий 16-дюймовий дисплей і стильний сірий алюмінієвий корпус завершують образ цього збалансованого пристрою.

Для кого цей ноутбук

Ідеальний для відеоредакторів і графічних дизайнерів, яким потрібне потужне обчислювальне обладнання та чудовий дисплей, з можливістю грати в ігри.

Acer Chromebook Plus 516 GE (2025) Chromebook Plus 516 GE (2025)

Переваги

Підвищена продуктивність для роботи та ігор

Дисплей IPS з високою роздільною здатністю і частотою оновлення 120 Гц

Чотирьохзонна RGB-клавіатура із захистом від залипання

Wi-Fi 6E і Ethernet

Недоліки

Нижчий за середній час роботи від батареї

Сенсорний екран відсутній, що обмежує використання додатків Android

Acer Chromebook Plus 516 GE - це другий ноутбук Acer у лінійці для хмарного геймінгу, який забезпечує стабільну продуктивність як для ігор, так і для повсякденного використання.

Він оснащений чітким дисплеєм з частотою оновлення 120 Гц, RGB-підсвічуванням клавіатури і гарною якістю збірки за свою ціну.

Хоча хмарний геймінг все ще перебуває на стадії розвитку, цей Chromebook демонструє потенціал з хорошими ігровими можливостями за нижчої ціни порівняно з традиційними ігровими ноутбуками.

Для кого цей ноутбук

Ідеальний для геймерів, які шукають доступний варіант без дискретної відеокарти. Цей Chromebook значно дешевший за більшість ігрових ноутбуків завдяки використанню хмарних ігрових сервісів, що робить його чудовим вибором для тих, хто обмежений у бюджеті, має стабільне інтернет-з'єднання та підписку на хмарний ігровий сервіс.