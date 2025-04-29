10-хвилинне ранкове тренування для швидкого схуднення та спалювання жиру на животі

Ранок - ідеальний час для перезавантаження тіла та розуму. Усього 10 хвилин активного тренування зранку можуть запустити процеси спалювання жиру, прискорити метаболізм і зарядити енергією на цілий день.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Eat This, Not That!
Ці вправи поєднують у собі залучення м’язів преса, кардіо-навантаження та зміцнення всього тіла. Вони не лише залучають прес, але й активують кілька груп м’язів і підтримують підвищений пульс.
Робіть ці вправи щоранку, і ви почуватиметеся стрункішими, сильнішими та енергійнішими, ніж будь-коли.
Стрибки на скейтері пробуджують тіло та запускають спалювання калорій. Хвилина вправи зміцнює сідниці, ноги та косі м’язи живота, одночасно змушуючи корпус стабілізуватися з кожним стрибком.
Крім того, стрибки на скейтері тренують баланс та координацію, дозволяючи краще рухатися протягом дня. Підтримуйте швидкий темп та приземляйтеся контрольовано, щоб отримати максимум від вправи.
Як це зробити:
Вправа навантажує всі м’язи кора, одночасно прискорюючи серцевий ритм. Рух з крос-боді навантажує косі м’язи живота та тримає прес у напрузі.
Якщо її виконати швидко, вона перетворюється на серйозне випробування для спалювання жиру. Прискорюйте темп, залишаючись напруженими в середній частині тіла.
Як правильно виконати вправу:
Планка зі швидкими рухами колінами (фото: eatthis.com)
Чергування V-подібних підйомів одночасно проробляє верхню та нижню частини живота. Воно також покращує координацію та контроль м'язів кора, оскільки ви тягнетеся до кожної ноги V-подібним рухом.
Рухайтеся точно, а не з інерцією, щоб повністю залучити м'язи кора.
Як це зробити:
Комбінація вправ "швидкі ноги" та "присідання з відкиданням" розвиває швидкість, силу та контроль м’язів кора. Рухи імітують динамічні рухи, які ви використовуєте у спорті або високоінтенсивних тренуваннях.
Щоб виконати вправу, дотримуйтесь таких порад:
Рухи вперед у положенні планки повністю залучає прес.
Виконуйте вправу так:
Скручування коліна стоячи об'єднує все: активацію корпусу, кардіо та обертання. Правильно дихайте, щоб забезпечити потужність кожного повторення, і стійте рівно, щоб уникнути інерції.
Як це зробити:
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