10-хвилинне ранкове тренування для швидкого схуднення та спалювання жиру на животі
Ранок - ідеальний час для перезавантаження тіла та розуму. Усього 10 хвилин активного тренування зранку можуть запустити процеси спалювання жиру, прискорити метаболізм і зарядити енергією на цілий день.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Eat This, Not That!
Ці вправи поєднують у собі залучення м’язів преса, кардіо-навантаження та зміцнення всього тіла. Вони не лише залучають прес, але й активують кілька груп м’язів і підтримують підвищений пульс.
Робіть ці вправи щоранку, і ви почуватиметеся стрункішими, сильнішими та енергійнішими, ніж будь-коли.
1 хвилину виконуйте "стрибки скейтерів"
Стрибки на скейтері пробуджують тіло та запускають спалювання калорій. Хвилина вправи зміцнює сідниці, ноги та косі м’язи живота, одночасно змушуючи корпус стабілізуватися з кожним стрибком.
Крім того, стрибки на скейтері тренують баланс та координацію, дозволяючи краще рухатися протягом дня. Підтримуйте швидкий темп та приземляйтеся контрольовано, щоб отримати максимум від вправи.
Як це зробити:
- встаньте, ноги на ширині стегон
- стрибніть праворуч, м'яко приземляючись на праву ногу, одночасно відводячи ліву ногу назад
- стрибніть ліворуч, приземляючись на ліву ногу та змахуючи правою ногою
- продовжуйте стрибати з боку в бік протягом однієї хвилини
Вправа "стрибки скейтерів" (фото: eatthis.com)
1 хвилину 30 секунд виконуйте планку та рухайте колінами
Вправа навантажує всі м’язи кора, одночасно прискорюючи серцевий ритм. Рух з крос-боді навантажує косі м’язи живота та тримає прес у напрузі.
Якщо її виконати швидко, вона перетворюється на серйозне випробування для спалювання жиру. Прискорюйте темп, залишаючись напруженими в середній частині тіла.
Як правильно виконати вправу:
- почніть з високої планки, поклавши руки під плечі
- підтягніть праве коліно до лівого ліктя
- поверніться в планку та повторіть вправу, підтягнувши ліве коліно до правого ліктя
- швидко та безперервно чергуйте протягом 90 секунд
Планка зі швидкими рухами колінами (фото: eatthis.com)
1 хвилину 30 секунд робіть V-подібні підйоми
Чергування V-подібних підйомів одночасно проробляє верхню та нижню частини живота. Воно також покращує координацію та контроль м'язів кора, оскільки ви тягнетеся до кожної ноги V-подібним рухом.
Рухайтеся точно, а не з інерцією, щоб повністю залучити м'язи кора.
Як це зробити:
- ляжте на спину, витягнувши руки над головою
- підніміть праву ногу та потягніться до неї лівою рукою, напружуючи м'язи живота
- опустіть і поміняйте сторони
- змінюйте сторони протягом 90 секунд, рухаючись контрольовано
V-подібні підйоми тулуба (фото: eatthis.com)
1 хвилину 30 секунд швидко біжіть та присідайте
Комбінація вправ "швидкі ноги" та "присідання з відкиданням" розвиває швидкість, силу та контроль м’язів кора. Рухи імітують динамічні рухи, які ви використовуєте у спорті або високоінтенсивних тренуваннях.
Щоб виконати вправу, дотримуйтесь таких порад:
- спочатку швидко біжіть на місці
- кожні 5 секунд опускайтеся в присідання, вистрибуючи ногами вперед і торкаючись підлоги
- продовжуйте виконувати це протягом 90 секунд
Вправа зі швидким бігом на місці (фото: eatthis.com)
1 хвилину 30 секунд робіть поштовхи у планці
Рухи вперед у положенні планки повністю залучає прес.
Виконуйте вправу так:
- почніть з планки на передпліччях, поставивши лікті під плечі
- витягніть одну руку перед собою та постукайте по підлозі
- поверніться в положення планки та поміняйте руки
- продовжуйте чергувати постукування протягом 90 секунд, не дозволяючи стегнам коливатися
Вправа з рухами у планці (фото: eatthis.com)
3 хвилини підіймайте коліна стоячи
Скручування коліна стоячи об'єднує все: активацію корпусу, кардіо та обертання. Правильно дихайте, щоб забезпечити потужність кожного повторення, і стійте рівно, щоб уникнути інерції.
Як це зробити:
- станьте прямо, заклавши руки за голову
- підніміть праве коліно, одночасно повертаючи тулуб, щоб наблизити до нього лівий лікоть
- після цього підійміть іншу ногу
- виконуйте рухи по черзі у швидкому темпі протягом трьох повних хвилин
Вправа з підйомом колін стоячи (фото: eatthis.com)
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