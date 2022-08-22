UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

10 грузовиков, купленных для ВСУ Фондом Порошенко и волонтерами, отправляются на фронт

Фото: 10 грузовиков, купленных для ВСУ Фондом Порошенко и волонтерами, отправляются на фронт (facebook com)
Автор: Илона Свиридова

10 грузовых автомобилей DAF Leyland, которые были куплены в Великобритании, после технической подготовки отправляются в боевые бригады на фронт.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Петра Порошенко.

"Наконец еще один важный этап завершен. 10 грузовиков, которые вашими усилиями были куплены с разблокированных складов Вооруженных Сил Великобритании, были доставлены к польской границе, потом приехали в наших станций технического обслуживания, были окрашены, были сделаны новые кузова и свежие доски, было обеспечено качественное техническое обслуживание, сделанные лебедки", - рассказал Порошенко.

Как известно, Фонд Порошенко и ОО "дело общин" законтрактовали в Великобритании более двух сотен грузовых автомобилей.

Leyland DAF 45.150 - полноприводная дизельная грузовик, которая может быть оснащена лебедкой и может перевозить все, что нужно для фронта. Боекомплект, продукты, воду и солярку в бочках. Часть приобретенных автомобилей оборудована кранами для загрузки крупнокалиберных боеприпасов.

Порошенко убежден - для перехода в контрнаступление украинская армия требует много техники. "Поэтому мы решили поставить сначала 50, сейчас доводим до 100 количество новых пикапов Mitsubishi и JAC. Кроме того, уже был контракт на 48 грузовиков: краны, манипуляторы и др", - добавил он.

Напомним, ранее Порошенко сообщил о новом многомиллионном контракте на закупку БПЛА оперативного уровня "Глаза арты". Одни из батальонов ДШВ уже получил 11 новых итальянских бронемашин.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы УкраиныПетр Порошенко