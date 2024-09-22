1 фраза, яка поставить будь-яку токсичну людину на місце

Як спілкуватися з токсичною людиною

Встановлюйте кордони. Спокійно, але рішуче поясніть, що саме ви не дозволяєте у спілкуванні. Наприклад: "Я не готовий продовжувати розмову, якщо будуть маніпуляція чи агресія".

Не піддавайтеся на провокації. Залишайтеся спокійними та не реагуйте емоційно на образи чи критику. Це зменшить вплив іншої людини на вас.

Короткі відповіді. Уникайте тривалих дискусій. Відповідайте коротко і по суті, щоб не "підживлювати" токсичність.

Ігноруйте маніпуляції. Токсичні люди намагаються витягти вину або інші негативні емоції. Не дозволяйте їм керувати вашими почуттями.

Фокусуйтеся на собі. Не намагайтеся змінити токсичну людину. Краще зосередьтеся на своєму емоційному стані та благополуччі.

Закінчуйте розмову при потребі. Якщо спілкування стає нестерпним, не бійтеся припинити розмову та відійти від токсичної людини.

Чарівна фраза, яка поставить на місце токсичну людину

Насправді таких фраз є декілька. Але деякі токсичні люди можуть не звертати увагу на ваші слова або удавати, що їх це зовсім не зачепило.

Найпростіша чарівна фраза: "Хм-м-м, цікава думка".

Після цього прийому токсична людина відчує спантеличеною, бо не тільки не погодилися з її думкою, але й не продемонстрували агресію.

Також, психологи радять використовувати такі фрази: