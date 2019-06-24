Яжемать веселилась, пока ребенок страдал: детали шокирующего инцидента в Киеве

В Киеве младенец получил ожог пока мать пьянствовала в парке вместе с местными жителями. Как сообщается, ребенок был госпитализирован с ожогами лица. Очевидцы сообщают, что младенец "принимал участие" в мероприятии. Фотографии с места события были опубликованы в сообществе "Киев Оперативный" в Facebook.

Как сообщается, ребенок весь день провел на солнце из-за чего, вероятно, и получил ожог.

"Время - 19:37. На улице в тени +31. Местная алкашня с молодой #яжемать прекрасно бухала целый день. В скверике. Все бы ничего, только в этом празднике жизни принимал участие младенец. В коляске. Девочке - месяц. Ожог лица", - рассказывает свидетель инцидента.

В Киеве младенец получил ожог пока мать пьянствовала – все подробности (фото: facebook.com/KyivOperativ)

Полиция прибыла на "праздник жизни" только после звонка продавцов из соседнего ларька, которые увидели происходящее.

"Полицию, а она ехала полтора часа, вызвали продавцы из соседнего ларька, которые вышли на перекур. Не удивляюсь безразличию прохожих, но от позиции патруля - в шоке: диктовали горе матери, что писать "...обіцяю більше так не робити". Итог: скорая забрала ребенка в ожоговый центр", - добавили в сообщении.

В Киеве младенец получил ожог пока мать пьянствовала – все подробности (скриншот: facebook.com/KyivOperativ)

В сети разразился настоящий скандал из-за инцидента. Практически все посчитали, что женщину нужно лишить родительских прав:

Я всегда задаю себе один и тот же вопрос в таких ситуациях: почему таким Бог дает детей, а нормальным семьям нет??? Как можно не ценить то, что тебе дано на этой земле?? Большое счастье иметь здоровье и полноценную семью!

Так прохожим откуда знать, сколько часов стоит коляска? И мало кто заглядывает внутрь чужих колясок. Вот продавцы магазинов как раз и наблюдали это несколько часов подряд, и все правильно сделали, вызвав скорую и полицию.

Не платите средства за рождение детей! Чтобы такие безмозглые самки не размножались!

Принудительную стерилизацию таким дамам! Ребенка забрать! В следующий раз он может уже и не выжить. Либо с голоду помрет, либо будет изнасилован ее же дружками! Почему у них не забирают детей?

Мусора - бесполезная статья бюджета.

Яркая иллюстрация последствий вдалбливания молодым дурочкам в голову: "Материнство не повод ограничивать себя в чем-либо, ведите привычный образ жизни и т. д. и т. п.". Материнство, увы, не просто повод, а необходимость ограничивать. Но не дурацкими диетами, а полностью изменить свой обожаемый образ жизни. Не шляться по ТРЦ - воздух из тех систем вентиляции никак не способствует хорошему сну и здоровью малыша. Не бухать в парках и на детских площадках. Не висеть часами в телефоне и на телефоне. Не так уж долго терпеть, но если уж решили обзавестись ребенком, то придется выбирать между своими привычками и необходимостью смотреть под углом интересов ребенка. Ему не нужны походы по магазинам и ароматы душного асфальта, пыльной травы и выхлопных газов, сейчас вообще разумнее гулять где-то на балконе, если не солнечная сторона. И поотбирать москитные сетки для колясок, из-за них вентиляция в эту жару хуже и ребенка можно попросту убить.

Мало цены на алкоголь подняли!!! Надо с*ка сделать 0,5 за 300-400 грн. Может хоть тогда не бухать будет выгоднее... и безопаснее для детей вот такого дерьма!!!:(

Что такое, кому что не нравится? Гетеросексуальная баба, родила ребенка от гетеросексуального мужика. Традиционная семья же!

Божечки, бедный ребенок, вот таким тварям надо делать сразу аборт и матку вообще удалять, чтобы не рожали детей, а те так не мучались. Пусть зайчик маленький выздоравливает.

Это не мать, а дичь!

В Киеве младенец получил ожог пока мать пьянствовала – все подробности (скриншот: facebook.com/KyivOperativ)

Напомним, что ранее маленький ребенок выпал с 8-го этажа. Отец отвлекся и не заметил, как ребенок выпал из окна.

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