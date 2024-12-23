"В мене було тяжке дитинство": Даніель Салем шокував, чому не любить Новий рік

Для більшості людей Різдво і Новий рік - магічні та бажані свята. Але не для всіх. Зокрема, відомий ведучий та військовослужбовець Даніель Салем не є поціновувачем прийдешніх дат.

Про це він сказав у коментарі РБК-Україна (проект Styler) за лаштунками зйомок інтелектуально-розважального шоу “єПитання” на Новому каналі.

“Новий рік та Різдво - це мої найбільш нелюбимі свята”, - ділиться Даніель.

Ведучий відверто пояснив, чому саме так.

“В мене було тяжке дитинство, ріс без мами й тата. Дивився на інших дітей, як їм весело та добре, а мені ні. Тому й до сьогодні якось не подобаються ці свята", - сказав Салем.

А тоді з усмішкою додав, що “завжди кращим вважав Хелловін".

Даніель Салем (фото: instagram.com/daniel_jihad_salem)

Та хоч як би Салем ставився до Нового року, це свято лишило по собі цікаві спогади на все життя.

“Частіше за все зустрічав Новий рік на роботі. Чи то ведучим, чи просто в своїх закладах. Але були й незвичні роки. Якось стрибав з парашутом. Колись дуже давно був в Іраку на військовому завданні. Там якраз проходили бойові дії”, - пригадує Даніель.

А якось під Новий рік він приїхав з Одеси в Київ, “аби зробити подарунок одній важливій людині”. І так сталося, що довго чекав на неї. Зрештою дочекався, привітав, попрощався та поїхав назад в Одесу, щоб зустрічати Новий рік з друзями. Але… не встиг.

“Зустрічав із заправником Леонідом та продавчинею Тонею на одній з АЗС по дорозі", - пригадав ведучий-військовослужбовець.

Даніель Салем (фото: instagram.com/daniel_jihad_salem)

Коротка біографія Даніеля Салема

Даніель Салем народився 25 січня 1984 року в Одесі. У шість років разом із родиною він переїхав до Лівану, на батьківщину свого батька. У цій країні закінчив школу, пройшов службу в ліванській армії та здобув освіту філолога англійської мови в Бейруті.

Окрім цього, він отримав медичну спеціальність, закінчивши Одеський національний медичний університет за напрямом хірург-офтальмолог.

Даніель Салем (фото: instagram.com/daniel_jihad_salem)

Повернувшись до Одеси, Даніель відкрив кілька закладів, барбершоп і готель. У 2016 році розпочав кар’єру на телебаченні: став ведучим програм "Кохання на виживання" на Новому каналі та "Зірковий шлях" на телеканалі Україна.

Як учасник шоу "Голос країни-10" у команді Тіни Кароль, він дійшов до етапу "нокаутів". Також Даніель брав участь у "Танцях з зірками" та спробував себе в акторстві.

З початком повномасштабної війни він добровільно звернувся до військкомату. Спочатку служив у територіальній обороні, а згодом вирушив на передову, де став бійцем підрозділу розвідки.

Даніель Салем (фото: instagram.com/daniel_jihad_salem)