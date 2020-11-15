В Киеве жестко наказали водителя элитной машины за наглую парковку

Нарушение правил дорожного движения киевскими водителями уже стали нормой. Поскольку нарушители остаются в большинстве случаев безнаказанными или после уплаты штрафа повторяют свои поступки.

Но в Голосеевском районе столицы автоворы решили отомстить водителю за наглую парковку. Как говорится на странице dtp.kiev.ua в Facebook, инцидент произошел в Киеве в микрорайоне "Теремки-1".

Там водитель припарковал автомобиль на газоне, в связи с чем получил наказание. Неизвестные за такую наглость сняли с машины все четыре колеса.

Водитель нарушитель-ПДД остался без колес (фото: facebook.com/dtp.kiev.ua)

Напомним, в Киеве пенсионер с пакетом в руках сбил мотоциклиста-хама. Но пенсионера, который стремился к справедливости, сбили с ног и избили водитель вместе со своим товарищем.

Также мы ранее писали, что в Киеве засветился роскошный и дорогой автомобиль Lamborghini Urus. Его стоимость составляет примерно 400 тысяч долларов или 11 миллионов гривен.