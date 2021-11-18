Вопрос парковки: ТОП-30 новостроек Киева с наибольшим количеством паркомест

Парковка возле дома – горячая тема для всех столичных водителей. Даже покупая квартиру в современном ЖК, где предусмотрены паркинги для жильцов –проблема не решается. Ведь средний показатель паркомест в жилых комплексах столицы составляет 0,2 паркоместа на квартиру. Самый высокий показатель по Киеву – 2,2 паркоместа.

Об этом сообщает РБК-Украина REALTY со ссылкой на исследование ЛУН Місто.

Почему парковочных мест не хватает

Летом, после того, как КГГА пересмотрела зоны и стоимость парковки в столице, платным стало даже оставить автомобиль на некоторых улицах спальных массивов. Это вызвало жаркие дискуссии среди горожан.

Проект городских исследований ЛУН Місто проанализировал данные обо всех новых жилых комплексах и отобрал ТОП-30 ЖК в Киеве с наилучшим соотношением количества паркомест к количеству квартир.

В рейтинг попали 157 жилых комплексов, которые сейчас строятся и в которых уже стартовали продажи квартир. Также они имеют три основных документа: право собственности/аренды на земельный участок, разрешение на строительство и лицензию генподрядчика и насчитывают более 50 квартир. При анализе количества паркомест, принимали во внимание и подземные, и наземные паркинги на территории комплексов.

Первые 20 новостроек столицы по соотношению количества парковочных мест к количеству квартир на 17.11.21 (из исследования ЛУН.Город)

Где комфортнее парковаться

Лучший показатель 2,2 – 3440 паркомест на 1540 квартир. При этом медианное значение для новостроек Киева – 0,2. то есть на одно паркоместо претендуют примерно 5 квартир.

В первую десятку попали ЖК Печерского, Голосеевского, Подольского, Шевченковского районов. Прежде всего премиум-и бизнес-классов. В комфорт и эконом-классах соотношение пока хуже.

Почему это важно

С наступлением карантина мы стали проводить дома гораздо больше времени. Локдаун показал, что жилье – это территория, где можно проводить основное время – работать, отдыхать. ЖК с подземным паркингом (ЛУН.Город)

Сегодня в понятие "комфортное жилье" вкладывают не только удачную планировку и ремонт, но и удобную территорию жилого комплекса.

Наличие специально отведенных мест для парковки – один из элементов благоустройства территории ЖК. Без этого двор и окружающие улицы рискуют превратиться в хаотичную парковку.

Раньше мы рассказывали, что киевляне больше не инвестируют деньги в бюджетное жилье.