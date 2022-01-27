Новый дом или авантюра: кто заплатит, чтобы вы переехали

Некоторые города и страны готовы заплатить за ваш переезд. Форматы и требования отличаются, но все предлагают выгодные условия: стартовые гранты мигрантам и "цифровым кочевникам", чтобы привлечь больше предпринимателей, или различные финансовые поощрения, если вы можете вернуть заброшенную недвижимость к жизни. А в некоторых местах достаточно просто взять на себя обязательство прожить в городе несколько лет.
Какие страны готовы заплатить за ваш переезд и на каких условиях можно заключить сделку — читайте в материале РБК-Украина Realty со ссылкой на William Russell.
Главная тенденция последних лет — переход на удаленную работу. В этом есть огромный плюс — нет привязки к определенному месту, а значит, работать можно из любой точки мира.
Мы нашли несколько мест, которые могут дать идеальный шанс для переезда.
Термины "зум-города" или "города с масштабированием" появились относительно недавно. Они относятся к местам, где цены на жилье внезапно взлетели до небес из-за притока людей, работающих удаленно. Во время пандемии COVID-19 наблюдается значительный рост такой миграции. Многие компаний сделали удаленную работу новой нормой и пересмотрели льготы для сотрудников.
Самыми привлекательными местами для переезда оказались страны с невероятными пейзажами и возможность заниматься любимым хобби — от горнолыжных курортов до отдаленных островов. Местные власти решили также воспользоваться трендом и склонить мигрантов выбрать их страну за счет льгот и поощрений.
У каждого города, штата или страны есть свои собственные планы по привлечению новых жителей. Вот наиболее распространенные причины:
Низкая численность населения
Падающая экономика
Ветхий жилой фонд
В Соединенных Штатах огромное разнообразие привлекательных мест для жизни. Вот лучшие варианты штатов, которые будут платить за то, чтобы вы переехали и работали там удаленно.
Южный штат Оклахома обладает множеством природных достопримечательностей. Если вы хотели бы жить и работать в живописном месте — это идеальный вариант. К тому же, переехав во второй город Оклахомы — Талс, вы можете получить грант в размере 10 тыс долларов, бесплатное рабочее место и сетевые мероприятия.
Население города Бемиджи всего 14 тыс человек, именно поэтому местные власти стремится привлечь "цифровых кочевников".
Потенциальным жителям предлагают 2500 долл покрытия расходов за переезд, бесплатное место для работы и доступ к программе Community Concierge Program, которая поможет настроить и развивать свой бизнес.
Местные власти подумали, что потрясающих пейзажей и дикой природы Аляски недостаточно, чтобы заманить вас туда, и решили, что переехав в 2022 году, вы можете получить ежегодный денежный грант в качестве поощрения.
Дивиденды постоянного фонда — способ распределения доходов штата от нефти. Если вы живете на Аляске в течение всего года и имеете право на получение гранта — вы можете получить около 1600 долларов. Более того, весь штат освобожден от налогов. Однако учитывайте, что литр молока на Аляске может стоить до 10 долларов.
Столица штата Топика стремится привлечь в регион талантливых молодых специалистов, предлагая грант до 15 тыс долларов. Разовое пособие доступно для сотрудников, чьи работодатели готовы участвовать в программе "Выбери Топику". В качестве альтернативы потенциальные жители могут получить 5000 долларов. Топика может похвастаться семейной атмосферой с хорошим балансом городской жизни и природы.
Другие страны тоже не уступают Соединенным Штатам.
Испания — разнообразная и красивая страна, где каждый регион имеет местный колорит и культуру.
В некоторых регионах страны быстрый переход от сельскохозяйственного к городскому обществу в конце 20-го века привел к тому, что многие люди отказались от своих домов в традиционных пуэбло (деревнях) в пользу больших городов.
Сегодня дома и предприятия, которые они оставили, требуют реконструкции. Поэтому местные советы взяли на себя обязательство оживить города, стимулируя переселение туда квалифицированных специалистов.
Один из таких городов Понга в Астурии — семьи получат 3000 евро на обустройство, а также дополнительные 3000 евро за каждого ребенка, родившегося в городе.
Другой — Рубиа в горах Галиции. Здесь местный совет добавит к вашему доходу дополнительные 100-150 евро в месяц.
Вы даже можете купить целую деревню в Испании дешевле, чем таунхаус в одном из крупных городов, но только если вы готовы вложить собственные деньги, чтобы вернуть город к жизни.
Италия изо всех сил пытается управлять своим населением в отдельных регионах. Большинство молодых людей переехали из тихих деревень в поисках работы, образования или просто насыщенной жизни.
Итак, какие итальянские деревни и регионы платят за переезд?
Причудливая средневековая Кандела получила прозвище "Маленький Неаполь" за свою красоту и беззаботный образ жизни. Местность пришла в упадок в 20-м веке, что вынудило мэра реализовать стимулирующие меры для восстановления населения и культуры этого городка. Для тех, кто готов переехать, работает программа: одинокие люди получают 800 евро, пары — 1200 евро, а семьи могут получить до 2000 евро за переезд в Канделу. Также доступны налоговые льготы. Единственным условием является заявление на официальное проживание в Канделе и регулярный доход не менее 7500 евро.
Фото: William Russell
Другие итальянские города тоже предлагают выгодные условия. Санто-Стефано-ди-Сессанио в регионе Абруццо недавно начал выдавать гранты в размере до 44 тыс евро, чтобы стимулировать новых жителей от 18 до 40 лет жить на его мощеных улицах. Схема открыта для жителей ЕС, а также других стран, с итальянской картой резидента. Ожидается, что новые жители откроют бизнес и останутся в стране не менее 5 лет.
Совсем недавно к этому списку присоединилась Калабрия — в нескольких городках произошло резкое сокращение населения. Чтобы получить право на регулярные выплаты в размере 800-1000 евро в течение двух-трех лет, кандидатам нужно подать заявку и быть моложе 40-ка лет.
Ранее мы писали про дома по цене чашки кофе в Италии. Эта муниципальная программа уже привлекла новых жителей, часть из которых открыли успешный бизнес.