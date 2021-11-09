Конфликт вокруг ЖК "Варшавский" исчерпан: о чем договорились застройщик и государство

После длительных переговоров, конфликт вокруг застройки ЖК "Варшавский" на земле ГП "Агрокомбинат Пуща-Водица" исчерпан – Фонд госимущества (владелец Агрокомбината) и застройщик Stolitsa Group договорились об урегулировании конфликтной ситуации.

Инвесторы строительства получат свое жилье и их имущественные права будут защищены. Государство получит дополнительно 60 тыс. кв.м недвижимости, что эквивалентно 2 млрд грн или 1200 квартир.

Об этом сообщает РБК-Украинаа REALTY со ссылкой на информацию Фонда Госимущества Украины.

Застройщик компенсирует уплаченные госпредприятию средства налога за землю, расходы на оформление разрешительной документации на сумму свыше 65 млн грн. Одновременно уже построенным объектам присвоят почтовые адреса после того, как застройщик предоставит подлинники инвестиционных договоров.

В чем заключался конфликт

В 2012-2015 годах ГП и несколько компаний, связанных со Stolitsa Group, подписали инвестиционные договоры о строительстве ЖК "Варшавский плюс" на жилом массиве Виноградарь. Участок площадью 306 га принадлежит ГП "Агрокомбинат Пуща-Водица". Согласно договору, застройщик инвестирует в строительство, а ГП получает от него до 5% от жилых площадей, примерно 180 000 кв.м. Налог на землю и подведение коммуникаций также должно было оплачивать ГП.

По словам главы Фонда госимущества Украины Дмитрия Сенниченко: "Фонд госимущества последние полтора года работал над урегулированием конфликтной ситуации, сложившейся с застройкой территории ГП "Агрокомбинат Пуща-Водица". Заключенные в 2012-2015 годах договоры между ним и аффилированными со Stolitsa Group предприятиями не отвечали интересам государства. Сложность заключалась в том, что большое количество физических лиц купили квартиры в этих жилых комплексах и их интересы были под угрозой".

Конфликт дошел до суда. Строительство нескольких домов было приостановлено, а часть уже построенных и сданных в эксплуатацию – не получило почтовых адресов.

До чего договорились и кто заплатит

Сейчас между ГП "Агрокомбинат Пуща-Водица" и Stolitsa Group достигнут компромисс (мировое соглашение).

Согласно договоренности, государство получит не 5% жилой площади (по предварительной договоренности), а 10% от всей площади недвижимости вместе с коммерческой – для всех договоров, где строительство еще не началось.

По договорам, где строительство уже ведется и площади уже принадлежат частным владельцам, "Агрокомбинат Пуща-Водица" получит процент не только от жилой, а также коммерческой недвижимости.

Таким образом предприятие получит на 60 тыс. кв м больше, чем предусматривали старые договоры. Это примерно 2 млрд грн в денежном эквиваленте, или же 1200 квартир.

Также застройщик обязуется компенсировать уплаченные госпредприятием средства налога за землю, расходы на оформление разрешительной документации. Вместе это примерно 65 млн грн.

"Фонду удалось отстоять государственные интересы. Мы защитили инвесторов. К сожалению, они стали заложниками ситуации. Теперь их собственность защищена от любых посягательств в будущем", – отметил Дмитрий Сенниченко.

Он подчеркнул, что вопрос о присвоения почтовых адресов уже построенным домам наконец решен. "Stolitsa Group, вчера передала государственному предприятию оригиналы договоров, которые сразу были нотариально заверены. С этими документами директор ГП "Агрокомбинат Пуща-Водица" сегодня немедленно обратился в уполномоченные городские инстанции", – заявил Дмитрий Сенниченко.

По словам председателя ФГИУ, ГП "Агрокомбинат Пуща-Водица" и застройщик подписали финальный протокол переговоров, где зафиксировали все договоренности.

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