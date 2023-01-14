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Звірства та масові вбивства Росії ніколи не будуть прощені та забуті, - президент Литви

Фото: президент Литви Гітанас Науседа (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Президент Литви Гітанас Науседа назвав Російську Федерацію терористичною державою і наголосив, що країна-агресор понесе відповідальність за атаки на житлові цивільні об'єкти та вбивства мирних громадян в Україні, як при сьогоднішньому ракетному ударі по Дніпру.

Про це 14 січня повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter литовського президента.

"Росія - терористична країна. Куди б вони не пішли, вони несуть руйнацію, смерть та величезні страждання", - йдеться у публікації.

Як зазначив Науседа, скоєні російськими окупантами звірства, масові вбивства, напади на житлові будинки - як це сталося цієї суботи в Дніпрі - "ніколи не будуть прощені та забуті".

"Настане час відповідальності", - пише він.

Також Науседа нагадав про підтримку України Литвою.

Російський обстріл Дніпра

Нагадаємо, 14 січня російські загарбники під час масового обстрілу території України поцілили у житловий будинок у Дніпрі, поки кількість поранених перевалила за півсотні людей.

Внаслідок російського обстрілу у дніпровському будинку було зруйновано 72 квартири, за попередніми даними там могло жити до 200 людей.

Наразі у мережі вже з'явилися фото та відео з місця прильоту по дому у Дніпрі. Як поінформував голова ОВА Валентин Резніченко, кількість жертв від удару по багатоповерхівці в Дніпрі зросла до 12 людей.

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