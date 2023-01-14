Звірства та масові вбивства Росії ніколи не будуть прощені та забуті, - президент Литви

"Росія - терористична країна. Куди б вони не пішли, вони несуть руйнацію, смерть та величезні страждання", - йдеться у публікації.

Як зазначив Науседа, скоєні російськими окупантами звірства, масові вбивства, напади на житлові будинки - як це сталося цієї суботи в Дніпрі - "ніколи не будуть прощені та забуті".

"Настане час відповідальності", - пише він.

Також Науседа нагадав про підтримку України Литвою.

Російський обстріл Дніпра

Нагадаємо, 14 січня російські загарбники під час масового обстрілу території України поцілили у житловий будинок у Дніпрі, поки кількість поранених перевалила за півсотні людей.



Внаслідок російського обстрілу у дніпровському будинку було зруйновано 72 квартири, за попередніми даними там могло жити до 200 людей.

Наразі у мережі вже з'явилися фото та відео з місця прильоту по дому у Дніпрі. Як поінформував голова ОВА Валентин Резніченко, кількість жертв від удару по багатоповерхівці в Дніпрі зросла до 12 людей.