Звірства в Бучі. Названо ім'я командира та росіян, які розстріляли родину

Повідомлено про підозру командиру розвідувальної групи Росії Вадиму Овчиннікову, який наказав розстріляти українську родину під час окупації ворогом Бучі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Служби безпеки України.
Як пише пресслужба, Овчинніков - командир розвідувального взводу розвідроти 37-ї окремої мотострілкової бригади 36-ї загальновійськової армії східного військового округу ЗС РФ.
Розстріл цивільних
Підрозділ підозрюваного брав безпосередню учать у захопленні селищ Северинівка, Мотижин та Копилів Бучанського району.
Під час окупації населених пунктів російський командир та його підлеглі об’їжджали територію для залякування місцевих жителів.
"Під час одного з таких "рейдів" на початку березня 2022 року Овчинніков наказав відкрити вогонь по двох легкових автомобілях з цивільними, які рухалися назустріч ворожому БМП. У постраждалих авто перебувала українська родина, яка намагалась виїхати із Северинівки до Умані, що в Черкаській області", - пише СБУ.
Внаслідок обстрілу загинули:
Вижити вдалось лише 9-річній доньці загиблих.
Фото: Звірства в Бучі. Повідомлено про підозру командиру, який наказав розстріляти родину (t.me/UA_National_Police)
Злочинний наказ Овчиннікова виконували його 5 підлеглих, а саме:
Фото: Звірства в Бучі. Повідомлено про підозру командиру, який наказав розстріляти родину (t.me/UA_National_Police)
Злочини окупантів підтвердив один з російських військовополонених, який у той момент перебував в одному районі з підрозділом Овчиннікова.
"Тривають комплексні заходи для справедливого покарання російських воєнних злочинців незалежно від місця їхнього перебування", - пише СБУ.
Звірства в Бучі
Окупація ворог Бучі супроводжувалась викраденнями, тортурами, ґвалтуваннями, у тому ж числі дітей й мародерствами. Злочини скоювали збройні сили та інші формування країни-терориста Росії.
Україна назвала події в Бучі геноцидом українців та закликала Міжнародний кримінальний суд розслідувати це. Влада країни-терориста заперечує будь-які правопорушення та називає докази "провокацією чи постановою".
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