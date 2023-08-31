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Звірства в Бучі. Названо ім'я командира та росіян, які розстріляли родину

Фото: Звірства в Бучі. Повідомлено про підозру командиру, який наказав розстріляти родину (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Повідомлено про підозру командиру розвідувальної групи Росії Вадиму Овчиннікову, який наказав розстріляти українську родину під час окупації ворогом Бучі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Служби безпеки України.

Як пише пресслужба, Овчинніков - командир розвідувального взводу розвідроти 37-ї окремої мотострілкової бригади 36-ї загальновійськової армії східного військового округу ЗС РФ.  

Розстріл цивільних 

Підрозділ підозрюваного брав безпосередню учать у захопленні селищ Северинівка, Мотижин та Копилів Бучанського району. 

Під час окупації населених пунктів російський командир та його підлеглі об’їжджали територію для залякування місцевих жителів.

"Під час одного з таких "рейдів" на початку березня 2022 року Овчинніков наказав відкрити вогонь по двох легкових автомобілях з цивільними, які рухалися назустріч ворожому БМП. У постраждалих авто перебувала українська родина, яка намагалась виїхати із Северинівки до Умані, що в Черкаській області", - пише СБУ. 

Внаслідок обстрілу загинули: 

  • чоловік та його дружина; 
  • 15-річна донька загиблих. 

Вижити вдалось лише 9-річній доньці загиблих. 

 

Фото: Звірства в Бучі. Повідомлено про підозру командиру, який наказав розстріляти родину (t.me/UA_National_Police) 

Злочинний наказ Овчиннікова виконували його 5 підлеглих, а саме: 

  • молодший сержант Михайло Жаркий;
  • єфрейтор Алдар Гарматаров;
  • єфрейтор Сергій Зваричевський;
  • єфрейтор Артем Бєліков;
  • рядовий Іван Нагуманов.

Фото: Звірства в Бучі. Повідомлено про підозру командиру, який наказав розстріляти родину (t.me/UA_National_Police) 

Злочини окупантів підтвердив один з російських військовополонених, який у той момент перебував в одному районі з підрозділом Овчиннікова.

"Тривають комплексні заходи для справедливого покарання російських воєнних злочинців незалежно від місця їхнього перебування", - пише СБУ. 

Звірства в Бучі 

Окупація ворог Бучі супроводжувалась викраденнями, тортурами, ґвалтуваннями, у тому ж числі дітей й мародерствами. Злочини скоювали збройні сили та інші формування країни-терориста Росії. 

Україна назвала події в Бучі геноцидом українців та закликала Міжнародний кримінальний суд розслідувати це. Влада країни-терориста заперечує будь-які правопорушення та називає докази "провокацією чи постановою". 

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БучаВійна в Україні