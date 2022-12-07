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Звинуватили вже загиблого водія. З’явились подробиці ДТП з жертвами біля Шахтарська

Фото: з'явилися подробиці ДТП із жертвами біля Шахтарська (ілюстрація/GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

В аварії в захопленому Шахтарську (Донецька область), в якій загинули 16 людей окупанти вже знайшли винного - водія маршрутки, яку протаранила вантажівка загарбників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram радника мера Петра Андрющенка.

"Шахтарськ сьогодні. Вантажівка окупантів протаранила маршрутку. 16 людей загинули. Винним вже призначено водія маршрутки, який теж загинув. Окупанти знов не винні. Жодного військового не затримано або арештовано. Навіть в таких дрібницях російська політика незмінна. Пасажири сами себе вбили, а водій просто пішов на таран", - написав він, опублікувавши відео з місця аварії.

Як повідомлялось, на трасі між окупованими Шахтарськом та Торезом на Донбасі сталася ДТП за участі російських військових. Внаслідок чого 16 з них загинули, а троє постраждали.

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ДТПШахтарськ