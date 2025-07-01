Звинувачують у тортурах і вбивстві: Азербайджан відкрив справу проти російських силовиків

За даними слідства, 27 червня силовики Росгвардії, МВС та ФСБ затримали кількох громадян Азербайджану в рамках "оперативно-розшукових заходів". Під час затримання, транспортування і перебування в адмінбудівлях затриманих били твердими предметами. Їм не дали жодної можливості захиститись.

Унаслідок цього загинув 60-річний підприємець Гусейн Сафаров - у приміщенні МВС, і його брат, 55-річний таксист Зієддін Сафаров - наступного ранку в машині спецпідрозділу.

Судмедекспертиза підтвердила, що причиною смерті стали численні переломи та сильний травматичний шок.

Ще кілька громадян Азербайджану після затримання опинились у лікарні з травмами різного ступеня тяжкості.

Прокуратура Азербайджану кваліфікувала ці дії як умисне вбивство з особливою жорстокістю, перевищення службових повноважень і тортури, що призвели до смерті. Справу веде Слідчий відділ Генпрокуратури Азербайджану, створено окрему слідчу групу.