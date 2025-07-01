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Звинувачують у тортурах і вбивстві: Азербайджан відкрив справу проти російських силовиків

Вівторок 01 липня 2025 14:58
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Звинувачують у тортурах і вбивстві: Азербайджан відкрив справу проти російських силовиків Фото: в Азербайджані відкрили кримінальну справу проти російських силовиків (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

В Азербайджані прокуратура відкрила кримінальну справу проти російських силовиків після загибелі двох азербайджанців у російському Єкатеринбурзі. Їх жорстоко побили під час затримання, що й призвело до смерті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу прокуратури Азербайджану.

За даними слідства, 27 червня силовики Росгвардії, МВС та ФСБ затримали кількох громадян Азербайджану в рамках "оперативно-розшукових заходів". Під час затримання, транспортування і перебування в адмінбудівлях затриманих били твердими предметами. Їм не дали жодної можливості захиститись.

Унаслідок цього загинув 60-річний підприємець Гусейн Сафаров - у приміщенні МВС, і його брат, 55-річний таксист Зієддін Сафаров - наступного ранку в машині спецпідрозділу.

Судмедекспертиза підтвердила, що причиною смерті стали численні переломи та сильний травматичний шок.

Ще кілька громадян Азербайджану після затримання опинились у лікарні з травмами різного ступеня тяжкості.

Прокуратура Азербайджану кваліфікувала ці дії як умисне вбивство з особливою жорстокістю, перевищення службових повноважень і тортури, що призвели до смерті. Справу веде Слідчий відділ Генпрокуратури Азербайджану, створено окрему слідчу групу.

Що передувало

Нагадаємо, в п'ятницю, 27 червня, російські силовики влаштували облаву в Єкатеринбурзі. Після рейду російських правоохоронців загинули двоє азербайджанців, яких затримали.

30 червня у столиці Азербайджану Баку поліція провела обшуки в офісі російського пропагандистського агентства "Sputnik-Азербайджан" (відділення російського держагентства "Россия сегодня") та затримала двох ФСБшників.

А вже сьогодні стало відомо, що після обшуків семеро працівників агентства "Sputnik Азербайджан" стали фігурантами кримінальної справи. Двоє з них заарештовані, ще п’ятеро - притягнуті до відповідальності.

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