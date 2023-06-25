Звинувачували в тероризмі. В Бердянську росіяни вбили підлітка

За його словами, приблизно о 19:00 двоє осіб "відкрили вогонь з автоматів" на міській набережній.

"Внаслідок злагоджених та оперативних дій правоохоронних органів терористи були блоковані та знищені", - сказав Рогов.

Він повідомив, що один з них - це Тигран Оганесян, 16-річний підліток, якого раніше окупанти затримували за проукраїнську позицію. Також в місцевих Telegram-каналах шириться відео, на якому зображено Тиграна. Він тримає в руках автомат і каже: "Все, це смерть, пацани. Прощавайте. Слава Україні". На відео також чутно голос і другого хлопця, який відповідає: "Героям слава".

Під відеоповідомленням зазначають, що перед смертю хлопці встигли застрелити окупанта та зарізати місцевого поліцейського.

Що відомо про Тиграна Оганесяна

В вересні 2022 року окупанти викрали Тиграна та його друга Микиту Ханганова, та звинували їх у тероризмі. За даними "Медійної ініціативи за права людини", їх допитували, били та катували електричним струмом.

В червні 2023 року Євродепартамент вимагав від влади РФ випустити хлопців та дозволити їм виїхати на підконтрольну Україні територію.

Ситуація в Бердянську

Росіяни окупували Бердянськ на початку повномасштабного вторгнення, і з того часу активно використовують в якості бази. Останніми тижнями ЗСУ почали просуватись на Бердянському напрямку, тому окупанти посилили там свої зусилля з оборони.

Так, тиждень тому вони перекинули 20 військових гелікоптерів на аеродром в місті. Також вони перекидають туди боєкомплект з Маріуполя.

Крім цього, в місті працює партизанська сітка, а також ЗСУ регулярно атакують там ворожі склади. Наприклад, 22 червня Сили оборони атакували скупчення росіян на базі відпочинку "Роза".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.