У звільненому Високопіллі ексгумували тіла подружжя, розстріляних військовим РФ

"1 червня 2022 року під час окупації смт Високопілля військовий армії РФ розстріляв беззбройне місцеве подружжя у їх власному дворі. Від отриманих вогнепальних поранень вони загинули на місці", - йдеться у повідомленні.

Вже пізніше чоловіка та жінку поховали односельці. Правоохоронцям вдалося встановити місце поховання загиблих на місцевому цвинтарі та провести ексгумацію двох тіл з ознаками насильницької смерті.

Наразі триває досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством. Тіла спрямовано для проведення відповідних експертних досліджень.