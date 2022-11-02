У звільненому Високопіллі ексгумували тіла подружжя, розстріляних військовим РФ

У звільненому Високопіллі (Херсонська область) ексгумували тіла двох осіб. Чоловіка та його дружину розстріляв росіянин ще у червні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Офісу генерального прокурора.
"1 червня 2022 року під час окупації смт Високопілля військовий армії РФ розстріляв беззбройне місцеве подружжя у їх власному дворі. Від отриманих вогнепальних поранень вони загинули на місці", - йдеться у повідомленні.
Вже пізніше чоловіка та жінку поховали односельці. Правоохоронцям вдалося встановити місце поховання загиблих на місцевому цвинтарі та провести ексгумацію двох тіл з ознаками насильницької смерті.
Наразі триває досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством. Тіла спрямовано для проведення відповідних експертних досліджень.
Звільнене з-під окупації Високопілля Херсонської області майже зруйноване. У селищі залишаються 270 жителів.
Як повідомлялось, 4 вересня у Високопіллі підняли державний прапор України.
Нагадаємо, у Високопіллі Херсонської області ЗСУ захопили дві бойові машини десанту БМД-2, які належали російській армії.
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