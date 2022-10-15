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У звільненому Лимані виявили тіла ще шести осіб, вбитих росіянами

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Лиман, Субота 15 жовтня 2022 08:47
У звільненому Лимані виявили тіла ще шести осіб, вбитих росіянами Фото: у Лимані виявили ще шістьох загиблих під час окупації (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

У звільненому Лимані виявили тіла ще шести загиблих під час окупації мирних жителів. Всього з початку повномасштабного вторгнення у Донецькій області загинули понад тисячу осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Донецької ОВА Павла Кириленка в Telegram.

За його словами, минулої доби у Бахмуті внаслідок ворожих обстрілів загинули двоє осіб. Ще шестеро жителів Донецької області отримали поранення.

Станом на ранок 15 жовтня від дій окупантів загинули 1002 жителі Донецької області, близько 2402 осіб постраждали.

Кириленко зазначив, що вказані дані не містять інформації про кількість жертв в окупованих Маріуполі та Волновасі.

Нагадаємо, вчора у Лимані завершили ексгумацію на місці масового поховання українських військових. Всього фахівці виявили тіла 34 бійців.

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