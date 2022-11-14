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У звільненій Снігурівці знайшли тортури і тіла закатованих жителів, - МВА

Фото: у Снігурівці було виявлено тортур (t.me/yigal_levin)
Автор: Артур Родивилов

У Снігурівці Миколаївської області, яка нещодавно була звільнена, російські окупанти влаштували катівні, де допитували місцевих жителів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на депутата Миколаївської облради та голову міської військової адміністрації Івана Кухту в ефірі "Радіо НВ" .

Катівня була в районному відділенні поліції, потім розмістили в снігирівському ресторані. Люди казали, що дуже чути крики людей, яких катують.

"Історій тортур дуже багато, знущання, людей дуже багато вивозили до Херсона, до Каховки. Зараз виявляємо закатованих людей, маємо розуміння, де є братські могили. Історій багато, і вони на один манер: знищення, цькування. Росіяни говорили снігурівцям: "Миколаїв ось-ось упаде, заберемо Одесу, заберемо Київ", - розповів він.

За словами Кухти, російські війська виїхали зі Снігурівки, а також із населених пунктів Євгенівки та Василівки, увечері 8 листопада.

"У них був час зібратися, зібрати все награбоване майно. Росіяни забрали все, усю техніку з комунальних підприємств, з приватного бізнесу, у приватних осіб забирали легкові транспортні засоби, трактори. Страшний безлад, вирвані батареї та бойлери тощо, все, що можна було забрати із собою, всі позабирали", - сказав голова військової адміністрації.

Нагадаємо, про те, що українські військові взяли під свій контроль Снігурівку, стало відомо ще 10 листопада вранці.

Того ж дня звільнення міста від окупантів підтвердив і президент України Володимир Зеленський.

Також ми писали, що 13 листопада стало відомо, що у Снігурівці з'явився мобільний зв'язок.

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