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"Звідки у вас інформація?" Тищенко осоромився в суді через розбитий телефон

Тищенко осоромився під час спілкування з журналістами (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

Народний депутат Микола Тищенко осоромився в суді через розбитий телефон.

РБК-Україна розповідає, про що йдеться.

Що сталось у залі суду

Під час засідання в Печерському районному суді з обрання Миколі Тищенку запобіжного заходу, сторона обвинувачення, аргументуючи необхідність взяти нардепа під цілодобовий домашній арешт, повідомила, що під час слідчих дій (вручення підозри) нардеп знищив два свої мобільні телефони - щоб не надавати їх як речові докази.

За словами слідчого, нардеп ламав телефон "зухвало й грубо".

"Були ризики пошкодження майна та пошкодження здоров'я учасників", - додав він.

У мережі також оприлюднили відповідне відео.

Натомість дещо пізніше, під час спілкування з представниками ЗМІ у залі суду, Тищенко заявив, що не може ані підтвердити, ані спростувати ніяку інформацію, "оскільки наразі тривають слідчі дії".

"Послухайте, будь ласка. А звідки інформація, що розбитий телефон? Звідки?.. Може, це - не достовірна інформація. Тривають же слідчі дії. Ви перевіряли?" - запитав нардеп у присутніх.

Тищенко під час розмови з журналістами (скріншот: t.me/novynylive)

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що петиція про позбавлення Тищенка мандата набрала вже половину необхідних голосів.

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Микола ТищенкоСуд