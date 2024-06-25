"Звідки у вас інформація?" Тищенко осоромився в суді через розбитий телефон

Народний депутат Микола Тищенко осоромився в суді через розбитий телефон.
РБК-Україна розповідає, про що йдеться.
Під час засідання в Печерському районному суді з обрання Миколі Тищенку запобіжного заходу, сторона обвинувачення, аргументуючи необхідність взяти нардепа під цілодобовий домашній арешт, повідомила, що під час слідчих дій (вручення підозри) нардеп знищив два свої мобільні телефони - щоб не надавати їх як речові докази.
За словами слідчого, нардеп ламав телефон "зухвало й грубо".
"Були ризики пошкодження майна та пошкодження здоров'я учасників", - додав він.
У мережі також оприлюднили відповідне відео.
Натомість дещо пізніше, під час спілкування з представниками ЗМІ у залі суду, Тищенко заявив, що не може ані підтвердити, ані спростувати ніяку інформацію, "оскільки наразі тривають слідчі дії".
"Послухайте, будь ласка. А звідки інформація, що розбитий телефон? Звідки?.. Може, це - не достовірна інформація. Тривають же слідчі дії. Ви перевіряли?" - запитав нардеп у присутніх.
Тищенко під час розмови з журналістами (скріншот: t.me/novynylive)
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що петиція про позбавлення Тищенка мандата набрала вже половину необхідних голосів.
Читайте також, що сталося у Дніпрі та як напад на екс-військового став справою проти нардепа.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.
Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна - www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.