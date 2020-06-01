Артем Гагарин из "Квартала 95" рассказал, сколько денег потерял из-за коронавируса

Коронавирус и последующий карантин негативно повлиял на благосостояние многих украинцев. И звезды шоу-бизнеса не стали исключением.

Так, участник студии "Квартал 95" и шоумен Артем Гагарин признался, что из-за карантина потерял немало денег.

"Учитывая, что в моей жизни есть несколько направлений деятельности и все они так или иначе связаны с массовыми мероприятиями, можно сказать, что карантин отразился на мне втройне. Как ведущий мероприятия я стою $3000, в месяц у меня было минимум 4-5 мероприятий. Сами можете посчитать. В ивент-агентстве "GB Event by Kvartal 95", в котором я являюсь креативным директором, а моя супруга тоже занимается организацией праздников и масштабных ивентов, количество мероприятий также сократилось, а на онлайнах много не заработаешь", - рассказал Гагарин в комментарии РБК-Украина.

Кроме того, один из главных проектов "Квартала 95" - "Вечерний Квартал" - сейчас снимают без зрителей в зале. Это также сказывается на заработках артистов.

"Также в последнее время в моей рабочей жизни появился футбол, но и в этой сфере карантин очень сильно повлиял. Товарищеские матчи сборных и Чемпионат Европы из-за коронавируса перенесли, и это тоже влияет на финансовую составляющую, но она для меня никогда не стоит в приоритете. Больше всего в этой ситуации меня расстраивает отсутствие привычного темпа жизни, для меня это катастрофически неприемлемо", - подытожил Артем.

Ранее стало известно, сколько денег из-за карантина потеряли украинские звезды и шоу-бизнес в целом.

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