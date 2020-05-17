Звездная соседка Заворотнюк рассказала о состоянии актрисы

Анастасия Заворотнюк идет на поправку. Результаты лечения превзошли ожидания и недавно актрису отправили домой. Об этом говорят не только врачи, но и звездные знакомые Насти.

Соседка артистки по загородному участку Наташа Королева призналась, что была рада услышать хорошие известия. Ведь их с Заворотнюк связывают не только рабочие, но и дружеские отношения, передают росСМИ.

"Да, мы рядом живем. Слава богу, говорят, что новости хорошие и Настя идет на поправку. Мы желаем ей здоровья", - поделилась певица.

Оказывается, Наташа вместе с Анастасией снималась в сериале "Моя прекрасная няня". Артистка была в роли себя самой, но, оказалось, что все могло сложиться и по другому: до того, как начались съемки шоу, главную роль предлагали сыграть Королевой.

Хотя продюсеры считали, что образ Наташи лучше всего подходил к персонажу "няни Вики", певице все равно пришлось отказаться. "Я не приняла предложение. Я тогда только родила Архипа", - поделилась Королева.

Кроме того, когда утвердили Заворотнюк, создатели сериала настояли, чтобы она скопировала поведение Наташи. Благодаря этому и получилась героиня, которая сделала Анастасию довольно популярной в свое время.

Напомним, что Чернышев впервые рассказал о состоянии Заворотнюк. После болезни у Заворотнюк появилась отечность вокруг глаз и выпали волосы. Из-за гормональных препаратов знаменитость сильно поправилась.

Мы писали, что любовник Заворотнюк сделал громкое заявление.

А также о том, что дочь Заворотнюк сделала откровенное признание о маме. Она рассказала, что ее мать очень сильно ей помогла преодолеть страх, который у нее возник после переезда в США, где она поступила в университет.