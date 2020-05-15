Звезда Х-Фактора порвала шаблоны своими новыми песнями

Участница шоу Х-Фактор на СТБ, певица Shy, которая недавно показала нежный мир в романтическом клипе, выпустила новый мини-альбом. Релиз вышел на Popcycle Records.

В музыке Shy нет места лишним деталям в аранжировках и перегруженному саунду. Мелодии здесь должны только подчеркивать смысловое наполнение песен, а не работать против него. Ведь именно авторский текст - главный атрибут в творчестве Shy.

"Название альбома появилось на свет только после окончания работы над ним. Мне хотелось подобрать слово, которое полностью передавало бы его весеннее настроение и легкость. Так появился “Легіт” - легкий и нежный ветерок, и это название на самом деле очень резонирует со звучанием мини-альбома", - делится певица.

Каждой своей песней альбом вызывает слушателей на искренний диалог, затрагивая насущные темы, знакомые каждому из нас. "Знайти Тебе" - лирическая баллада, хотя с музыкальной точки зрения и оформлена на танцевальный манер.

"В песнях я всегда стараюсь передать состояние светлой грусти. Думаю, это чувство делает человека особенно добрым и открытым для внешнего мира", - говорит о ней Shy.

Идущая рядом "Навіщо" продолжает историю, рассказанную в предыдущей композиции. И если в "Знайти Тебе" певица размышляет о пути к мечте, то здесь - затрагивает тему нашего предназначения на Земле. Мини-альбом закрывает трек "Сумно", который заметно выделяется из общей концепции звучания релиза. Вопреки своему названию песня довольно динамичная, а Shy то и дело экспериментирует с собственным вокалом.

Shy - Легіт

Интересно, что "Легіт" был записан всего за несколько месяцев. Над аранжировками работал саундпродюсер Boosin, известный сотрудничеством с певицей Maruv. В то время как сведением и мастерингом занимался Никита Пучков - саунд-инженер из команды Mozgi.

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