Зверства в Киевской области. СБУ установила личности почти 900 российских солдат
Служба безопасности разоблачила личности почти 900 российских оккупантов, которые причастны к преступлениям против мирного населения в Киевской области. Также выявлено более 100 коллаборантов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.
"У украинской спецслужбы есть вся информация на оккупантов, а также доказательства их зверств. Сейчас проверяются данные о причастности к преступлениям еще более 2,5 тысячи рашистов, чьи подразделения базировались на территории Киевской области", - говорится в сообщении.
СБУ продолжает фиксировать и собирать доказательства преступлений российских оккупантов. Правоохранители опросили почти 7 тысяч свидетелей.
Также СБУ разоблачила около 100 коллаборантов, которые помогали врагу в Киевской области.
Для того, чтобы документировать преступления оккупантов, СБУ открыла отдельную горячую линию. Свидетелей зверств российских оккупантов в Киевской области просят обращаться по номеру +38 096 928 93 89 (также можно писать в WhatsApp и Telegram).
Напомним, в Украине открыли новый сервис для желающих эвакуироваться к более безопасным регионам.
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