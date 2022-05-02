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Зверства в Киевской области. СБУ установила личности почти 900 российских солдат

Новина українською →
Киевская область, Понедельник 02 мая 2022 14:56
Зверства в Киевской области. СБУ установила личности почти 900 российских солдат Фото: СБУ установила личности почти 900 российских солдат (ssu.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

Служба безопасности разоблачила личности почти 900 российских оккупантов, которые причастны к преступлениям против мирного населения в Киевской области. Также выявлено более 100 коллаборантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

"У украинской спецслужбы есть вся информация на оккупантов, а также доказательства их зверств. Сейчас проверяются данные о причастности к преступлениям еще более 2,5 тысячи рашистов, чьи подразделения базировались на территории Киевской области", - говорится в сообщении.

СБУ продолжает фиксировать и собирать доказательства преступлений российских оккупантов. Правоохранители опросили почти 7 тысяч свидетелей.

Также СБУ разоблачила около 100 коллаборантов, которые помогали врагу в Киевской области.

Для того, чтобы документировать преступления оккупантов, СБУ открыла отдельную горячую линию. Свидетелей зверств российских оккупантов в Киевской области просят обращаться по номеру +38 096 928 93 89 (также можно писать в WhatsApp и Telegram).

Напомним, в Украине открыли новый сервис для желающих эвакуироваться к более безопасным регионам.

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