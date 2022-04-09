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Зверства как в Буче. В Харьковской области тоже находят убитых мирных жителей, - ОВА

Фото: глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов (2day kh ua)
Автор: Сергей Новиков

На освобожденных территориях Харьковской области находят тела замученных мирных жителей. По оценкам властей, фиксируются военные преступления, как и в Буче (Киевская область).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова.

"На освобожденных от оккупации территориях Харьковской области фиксируем такие же зверства россиян по отношению к мирному населению, как в Буче. Мародеры, насильники, убийцы женщин и детей, их нельзя называть армией", - отметил он.

По его словам, в селе Гусаровка Изюмского района оккупанты пытали местных жителей, а после длительного издевательства троих человек сожгли заживо. Среди погибших есть дети.

"Кроме этого нашли тело фельдшера больницы, руки мужчины были связаны за спиной, его также пытали военные России. Прямо посреди дороги россияне из артиллерии расстреляли авто, где находилась семья с ребенком. Часть жителей пропала без вести, количество еще устанавливается", - добавил он.

Напомним, ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала действия российских войск в Украине военными преступлениями.

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