Звернення про знущання у 211-й бригаді були з вересня, - Лубінець

Звернення про ситуацію у 211-й понтонно-мостовій бригаді Сил підтримки ЗСУ були з вересня. Пройде перевірка того, як відреагували на такі повідомлення.
Про це заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Об'єктив".
Лубінець зазначив, що після публікації у ЗМІ про скандал у 211-й бригаді він направив термінові акти реагування - документи до військової служби правопорядку, до правоохоронного сектору з вимогою провести термінове прозоре розслідування.
"Як мені вже стало відомо, були звернення ще з вересня поточного року щодо цієї ситуації. І ми зараз перевіряємо не тільки факт, який нам став відомий, а й яка була реакція на попередні повідомлення", - додав омбудсмен.
Він наголосив, що цього року надійшло близько 4 тисяч звернень військовослужбовців про порушення їхніх прав.
"І по кожному питанню від нас була юридична реакція. На першому місці - це звернення, які стосуються порушення прав на відпустку, порушення прав на виплату одноразової допомоги, пов'язаної з пораненням. Також були звернення з приводу незаконних дій командирів", - додав Лубінець.
Нагадаємо, вчора, 16 вересня, "Українська правда" написала про те, як над знущалися з військовослужбовців у 211-й бригаді. Зокрема, до знущань причетний екскомандир одного зі взводів.
Після цього в Міноборони повідомили, що про таку скандальну ситуацію дізналися тільки після публікації в ЗМІ. У відомстві запевняють, що звернень від військовослужбовців бригади на гарячу лінію не надходило.
Детально про скандал - у матеріалі РБК-Україна.
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