Звернення про знущання у 211-й бригаді були з вересня, - Лубінець

Звернення про ситуацію у 211-й понтонно-мостовій бригаді Сил підтримки ЗСУ були з вересня. Пройде перевірка того, як відреагували на такі повідомлення.

Про це заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Об'єктив ".

Лубінець зазначив, що після публікації у ЗМІ про скандал у 211-й бригаді він направив термінові акти реагування - документи до військової служби правопорядку, до правоохоронного сектору з вимогою провести термінове прозоре розслідування.

"Як мені вже стало відомо, були звернення ще з вересня поточного року щодо цієї ситуації. І ми зараз перевіряємо не тільки факт, який нам став відомий, а й яка була реакція на попередні повідомлення", - додав омбудсмен.

Він наголосив, що цього року надійшло близько 4 тисяч звернень військовослужбовців про порушення їхніх прав.

"І по кожному питанню від нас була юридична реакція. На першому місці - це звернення, які стосуються порушення прав на відпустку, порушення прав на виплату одноразової допомоги, пов'язаної з пораненням. Також були звернення з приводу незаконних дій командирів", - додав Лубінець.