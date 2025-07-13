Зустріч випускників в США перетворилась на стрілянину: нападник утік, є поранені

У суботу в Теннессі під час зустрічі випускників сталося стрілянина, внаслідок якої четверо людей отримали поранення, і зараз поліція розшукує стрільця.

Фото: свято випускників у США закінчилось стріляниною (x.com/TrueCrimeUpdat)

Влада Чаттануги ще не оприлюднила опис підозрюваного, але запевнила людей, що жодної загрози для населення вже немає.

За даними видання, чотирьох жертв стрілянини доставили до місцевої лікарні для лікування травм, що не загрожують життю.