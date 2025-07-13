Зустріч випускників в США перетворилась на стрілянину: нападник утік, є поранені
У місті Чаттануга, що в американському штаті Теннессі, зустріч випускників завершилася стріляниною. Невідомий відкрив вогонь по присутніх та утік з місця події.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Post.
У суботу в Теннессі під час зустрічі випускників сталося стрілянина, внаслідок якої четверо людей отримали поранення, і зараз поліція розшукує стрільця.
Фото: свято випускників у США закінчилось стріляниною (x.com/TrueCrimeUpdat)
Влада Чаттануги ще не оприлюднила опис підозрюваного, але запевнила людей, що жодної загрози для населення вже немає.
За даними видання, чотирьох жертв стрілянини доставили до місцевої лікарні для лікування травм, що не загрожують життю.
Стрілянина в США
Зауважимо, що наприкінці минулого місяця в американському штаті Айдахо під час гасіння лісової пожежі невідомий відкрив вогонь із гвинтівки по співробітниках пожежно-рятувальної служби.
Через нещасний інцидент загинули дві людини.
До того ж в червні сталася стрілянина в штаті Міннесота. Унаслідок події загинула членкиня Палати представників Мелісса Гортман. Також поранення дістали сенатор Джон Гоффман і його дружина.
Менш ніж за місяць до цього у Вашингтоні біля Єврейського музею, який розташований неподалік від офісу ФБР, застрелили двох співробітників посольства Ізраїлю.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.