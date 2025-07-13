Зустріч випускників в США перетворилась на стрілянину: нападник утік, є поранені

У місті Чаттануга, що в американському штаті Теннессі, зустріч випускників завершилася стріляниною. Невідомий відкрив вогонь по присутніх та утік з місця події.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Post .

У суботу в Теннессі під час зустрічі випускників сталося стрілянина, внаслідок якої четверо людей отримали поранення, і зараз поліція розшукує стрільця.

Фото: свято випускників у США закінчилось стріляниною (x.com/TrueCrimeUpdat)

Влада Чаттануги ще не оприлюднила опис підозрюваного, але запевнила людей, що жодної загрози для населення вже немає.