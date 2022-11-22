Зупинка будівництва ВЕС несе загрозу енергетичній безпеці, - асоціації

Асоціації звернулись до народних депутатів з закликом щодо невідкладного прийняття законопроекту №8191 від 08 листопада 2022 року, що передбачає продовження строку для реалізації проєктів вітрової енергетики в Україні.

"Зупинка реалізації проектів будівництва ВЕС не лише призведе до втрати інвестицій, але й унеможливить появу додаткових обсягiв чистоï та конкуренто спроможноï електричної енергії, що не залежить від імпортованого викопного палива. Отже, питання введення в експлуатацію нових ВЕС слід розглядати в контексті забезпечення енергетичної безпеки України", - йдеться в листі.

Асоціації зазначають, що внаслідок повномасштабного вторгнення інвестори були вимушені призупинити будівництво вітрових електростанцій, але обладнання для них вже придбане та знаходиться на будівельних майданчиках.

Вони додали, що для продовження будівництва цих станцій необхідно на два роки подовжити строк будівництва та введення в експлуатацію ВЕС для продажу електроенергії за "зеленим" тарифом. Асоціації зазначають, що це необхідно оскільки продаж електроенергії за "зеленим" тарифом було передумовою для залучення коштів на будівництво цих станцій.

Як повідомлялося, за інформацією Української вітроенергетичної асоціації, енергетичні компанії можуть добудувати від 300 до 500 МВт потужності "зеленої" енергетики вже найближчі місяці, якщо держава забезпечить їм продовження гарантованих умов підтримки на 1-2 роки, щоб компанії встигли добудувати свої об’єкти.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна має величезний природний потенціал для розвитку можливостей у зеленій енергетиці та у виробництві зеленого водню.